Benin Web TV
LIVE

Bénin: Les Démocrates rencontrent Boni Yayi à Parakou mardi

Une délégation du parti Les Démocrates est attendue ce mardi 10 mars 2026 à Parakou pour rencontrer l’ancien président Thomas Boni Yayi. L’objectif est de le convaincre de revenir sur sa décision de démissionner de la tête de la formation politique.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
473vues
Bénin: Les Démocrates rencontrent Boni Yayi à Parakou mardi
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Une délégation du parti Les Démocrates est attendue ce mardi 10 mars 2026 à Parakou pour rencontrer l’ancien président Thomas Boni Yayi. L’objectif est de le convaincre de revenir sur sa décision de démissionner de la tête de la formation politique.

Le parti Les Démocrates poursuit les discussions internes après l’annonce de la démission de son président, Thomas Boni Yayi. Selon des responsables de la formation politique, une délégation se rend ce mardi 10 mars à Parakou afin de rencontrer l’ancien chef de l’État.

Cette démarche vise à tenter de le persuader de revenir sur sa décision. Plusieurs cadres du parti estiment que son départ pourrait fragiliser l’organisation à un moment où la formation politique prépare prochainement leur conseil national.

Publicité

Depuis l’annonce de cette démission, les instances du parti multiplient les concertations pour trouver une issue à la situation. La Coordination nationale a déjà exprimé son refus d’entériner ce départ et souhaite maintenir Boni Yayi à la tête du parti.

La rencontre de Parakou pourrait ainsi constituer une étape décisive dans les discussions engagées au sein des Démocrates.

Publicité

Articles liés

Basile Ahossi annonce l’effondrement des Démocrates après la démission de Boni YayiBasile Ahossi annonce l’effondrement des Démocrates après la démission de Boni YayiCongo-Brazzaville : Le bilan de Denis Sassou-Nguesso au cœur de la présidentielleCongo-Brazzaville : Le bilan de Denis Sassou-Nguesso au cœur de la présidentielleIran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême après la mort de son père Ali KhameneiIran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême après la mort de son père Ali KhameneiCongo-Brazzaville : Joseph Kignoumbi Kia Mboungou candidat à la présidentielle pour la cinquième foisCongo-Brazzaville : Joseph Kignoumbi Kia Mboungou candidat à la présidentielle pour la cinquième fois
Merci pour votre lecture — publicité