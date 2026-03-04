Bénin: les 2 recommandations de Boni Yayi pour la survie du parti LD

Un changement majeure s’annonce à la tête du parti Les Démocrates qui va desormer fonctionner sans son leader charismatique.

Le retrait subit de l’ancien président Thomas Boni Yayi ne sera pas sans impact sur l’avenir de ce parti d’opposition au régime de la rupture.

Pour que la transition se passe sans ébranler la fondation du parti, le désormais ancien président du parti Les Démocrates a laissé deux recommandations majeures à l’endroit des militants et des responsables du parti.

Il appelle d’abord à la préservation de l’unité interne, invitant les différentes sensibilités à éviter les divisions et à privilégier la cohésion comme socle de l’action politique. Une insistance sur l’unité dans un contexte où les partis d’opposition sont souvent fragilisés par des tensions internes.

Dans le message adressé aux responsables du parti, l’ancien président Boni Yayi a laissé comme deuxième recommandation, le consens dans la prise des décisions.

Il invite explicitement les vice-présidents et les organes dirigeants à privilégier le dialogue interne et la concertation dans la conduite des affaires du parti, dans le respect des règles statutaires.

