Bénin: le tiktokeur Eustache Hounkanlin présenté à la Criet dans un nouveau dossier

Le tiktokeur Eustache Hounkanlin sera présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour un nouveau dossier ce mardi 6 juin 2023.

Placé en détention provisoire le 26 mai 2023 pour des faits de diffamation, le tiktokeur Eustache Hounkanlin n’est pas tiré d’affaire. Il sera devant le procureur de la Criet pour une autre affaire de diffamation.

Cette fois ci, Eustache Hounkanlin est attendu à la Criet pour justifier les accusations d’escroquerie portées contre Narcisse Dovenon alias Multi Sincère. Selon le plaignant, la vidéo diffamatoire de Eustache Hounkanlin lui a couté la rupture de deux contrats professionnels.

C’est pourquoi, il a porté plainte pour sauver son honneur et montrer à son employeur qu’il n’est pas cette personne décrite par Eustache Hounkanlin. « J’ai passé des moments très difficiles avec ma femme et mes enfants par rapport à cette diffamation. A-t-il été payé pour me détruire? », s’interroge Narcisse Dovenon qui est prêt à tout pour blanchir son image.

Pour rappel, Eustache Hounkanlin a été placé sous mandat de dépôt et séjourne à la prison civile de Cotonou suite à sa présentation au procureur de la République pour diffamation contre le tiktokeur Elbobo.

