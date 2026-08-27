BENIN WEB TV

Bénin: le TikTokeur Billy relaxé au bénéfice du doute par la CRIET

​Nouvel épisode judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le créateur de contenu et TikTokeur béninois connu sous le nom de Billy, de son vrai nom Arsène Kplédo, a été relaxé au bénéfice du doute ce jeudi 27 août 2026.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
165vues
Bénin: le TikTokeur Billy relaxé au bénéfice du doute par la CRIET
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

​Poursuivi par la justice pour des faits présumés d’escroquerie via Internet, le prévenu était dans l’attente du délibéré de la juridiction spéciale.

​Lors de l’audience précédente, tenue le 16 juillet 2026, le ministère public avait estimé que les éléments de preuve rassemblés ne permettaient pas d’établir la culpabilité de l’accusé avec certitude, requérant ainsi sa relaxe au bénéfice du doute.

​En rendant sa décision ce jeudi, la CRIET a suivi l’analyse du parquet spécial, mettant un terme aux poursuites engagées contre Arsène Kplédo dans ce dossier.

Articles liés

Mauritanie : 161 migrants secourus au large d’Imheijratt, dont 17 enfantsMauritanie : 161 migrants secourus au large d’Imheijratt, dont 17 enfantsSavè: saisie de plus de 30 kg de chanvre indien et découverte d’une vaste plantation à OkparaSavè: saisie de plus de 30 kg de chanvre indien et découverte d’une vaste plantation à OkparaProtection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distinctsProtection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distinctsBénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie YarigoBénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie Yarigo

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV