Bénin: le parti Les Démocrates s’oppose à toute « révision de la constitution par les institutions »

- Publicité-

Le parti Les Démocrates s’oppose à toute « révision de la constitution par les institutions ». Ils ont exprimé alerté l’opinion publique sur ce projet lors d’une conférence de presse le mercredi 3 janvier 2024 à Cotonou.

Au Bénin, les présidents d’institution envisagent une nouvelle révision de la constitution du pays. Ce qui apparaît comme une simple rumeur semble être confirmée lorsqu’ils ont abordé le sujet le 22 décembre 2023, à Cotonou. Présent à cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, a clarifié qu’il ne s’agit pas d’une simple révision de la constitution, mais d’une « refonte totale du système ».

« Nous qui sommes ici, nous représentons la nation toute entière. C’est les institutions de la République. Et nous sommes comme une assemblée constituante. Parce que ce qui se discute et ce qui se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C’est la refonte totale de tout le système qui est en jeu » a-expliqué Louis Vlavonou qui avait déjà évoqué une retouche de la constitution du Bénin lors de son investiture le 13 avril 2023.

En réponse à ces propos, le parti Les Démocrates a exprimé son opposition à une révision de la constitution par les présidents d’institutions lors d’une conférence de presse le mercredi 3 janvier 2024.

- Publicité-

« Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, Chargé des relations avec les Institutions a présidé le vendredi 22 décembre 2023, à l’hôtel Novotel Orisha de Cotonou, une rencontre avec les Présidents des Institutions de la République, dénommée « Rencontre des Présidents des Institutions de la République ».

Cette rencontre qui avait pour objectif général selon eux, de renforcer le dialogue entre le Gouvernement et les Institutions de la République, a été plutôt pour ses initiateurs, l’occasion de révéler au grand jour leur plan machiavélique savamment pensé dont la finalité cachée serait une énième tentative de révision de notre Constitution », a alerté le parti Les Démocrates dans une déclaration lue par Guy Mitokpè.

Appel à la démission de Louis Vlavonou

Le parti Les Démocrates a dénoncé avec véhémence les propos du président de l’Assemblée, Louis Vlavonou. « Cette déclaration de Monsieur Louis Vlavonou montre à suffisance les vraies raisons de cette rencontre et l’objectif visé par le pouvoir de la Rupture. C’est à dire un complot en préparation contre le Peuple béninois. Car au regard de son rang dans la chaine des responsabilités dans notre pays cette déclaration de Monsieur Louis Vlavonou Président de l’Assemblée nationale est un parjure« , peut-on lire dans leur déclaration.

- Publicité-

C’est fort de cela qu’ils appelle Louis Vlavonou à la démission de son poste de président de l’Assemblée nationale. « Et pour sa propre dignité dans un Pays qui se respecte et qui respecte ses propres valeurs Monsieur Louis Vlavonou devrait purement et simplement démissionner de la Présidence de notre Assemblée Nationale ou il devrait être destitué par ses pairs pour avoir outrepassé ses compétences et pour n’avoir reçu aucun mandat d’aller faire une telle déclaration », a-t-il souhaité.

Pour Guy Mitokpè, responsable à la communication, le parti Les Démocrates condamne les manœuvres visant à une tentative de révision de la constitution, et dénonce la manipulation et la vassalisation des Institutions de la République.