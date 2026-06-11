Bénin: le parti FCBE salue l’offensive diplomatique et les premières mesures sociales de Wadagni

Dans un communiqué de son bureau politique publié ce mercredi 10 juin 2026, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a exprimé sa vive satisfaction face aux premières orientations et décisions prises par le président Romuald Wadagni, investi à la tête du Bénin le 24 mai 2026.

À travers cette déclaration officielle, la formation politique adresse ses félicitations au successeur de Patrice Talon et l’encourage fermement à maintenir ce cap pour répondre aux aspirations de la population.

​La note politique, portant la signature du Secrétaire exécutif national par intérim, Garba Yaya, met un accent particulier sur la réorientation de la diplomatie béninoise. Le parti salue avec enthousiasme l’offensive sous-régionale engagée par le chef de l’État, notamment son déplacement stratégique au Niger, un voisin avec lequel les relations bilatérales s’étaient fortement détériorées au cours des dernières années.

La FCBE exhorte le président Wadagni à persévérer dans cette dynamique de dialogue de haut niveau afin de sceller définitivement la réouverture des frontières terrestres et de redynamiser les flux commerciaux essentiels pour l’économie des deux nations.

​Sur le plan intérieur, les responsables du parti se réjouissent des premiers signaux forts envoyés par le nouveau gouvernement à travers des mesures sociales d’urgence touchant les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

Tout en encourageant l’élargissement de ces efforts à d’autres leviers vitaux de l’économie nationale pour soulager durablement le panier de la ménagère, la FCBE clarifie sa position sur l’échiquier politique. Le parti, qui avait soutenu la candidature de Paul Hounkpè lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, réitère officiellement son ancrage au sein de la mouvance présidentielle et promet un soutien constructif aux actions de développement portées par le président Romuald Wadagni.