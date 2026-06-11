Bénin: après la démission de Paul Hounkpè, Garba Yaya pour conduire la FCBE

Suite à la démission officielle de Paul Hounkpè, ancien Secrétaire exécutif national et candidat malheureux à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la direction de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a changé de mains.

Par le biais d’une lettre rendue publique le mardi 28 avril 2026, l’ancien ministre Paul Hounkpè a formellement transmis le témoin à son adjoint. C’est désormais Garba Yaya qui assure les fonctions de Secrétaire exécutif national par intérim, prenant les commandes d’une formation politique qui a opéré un tournant stratégique majeur en rejoignant officiellement la mouvance présidentielle bâtie autour du président Romuald Wadagni.

​Le nouveau patron des Cauris est une personnalité publique dotée d’un parcours particulièrement dense et polyvalent. Avant de se hisser au sommet de l’appareil du parti, Garba Yaya s’était illustré comme le porte-parole attitré de cette formation lorsqu’elle militait encore sous la bannière de l’opposition.

Homme de terrain et négociateur chevronné, il a activement conduit les délégations de son parti devant la Commission électorale nationale autonome (CENA) lors des phases cruciales de dépôt des dossiers de candidature pour les différents scrutins nationaux.

​Son expérience de la gestion publique s’est également forgée à l’échelle locale. Garba Yaya a officié en tant que maire de la commune de Bembèrèkè, dans le département du Borgou, au titre de la quatrième mandature démarrée en mai 2020. Il a dirigé cette municipalité du Nord-Bénin jusqu’au mercredi 18 février 2026, date à laquelle il a officiellement passé le relais à son successeur, Moussa Lafia Gorado.

Cette expertise administrative est renforcée par sa connaissance intime des mécanismes électoraux, puisqu’il a occupé par le passé les fonctions de commissaire au sein de la CENA pour la supervision des opérations de vote.

​Au-delà de ses engagements politiques et républicains, Garba Yaya bénéficie d’une forte notoriété dans le domaine associatif et sportif national. Il a présidé pendant plusieurs années la Fédération béninoise de pétanque, un sport de boules dont il demeure une figure historique, avant de céder le leadership de l’organisation à Salim Bio Nigan.

C’est donc un cadre expérimenté et multi-facettes qui pilote désormais la transition de la FCBE. Il vient d’ailleurs de poser l’un de ses premiers actes politiques majeurs à travers la publication d’un communiqué officiel saluant l’offensive diplomatique régionale ainsi que les premières réformes sociales d’urgence introduites par le gouvernement Wadagni depuis son investiture le 24 mai dernier.