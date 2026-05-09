Bénin : le parti Les Démocrates se démarque de la FCBE et reste dans l’opposition

Le parti d’opposition Les Démocrates a réaffirmé samedi son statut de formation d’opposition à l’issue d’un Conseil national extraordinaire tenu au siège du parti à Fifadji, à Cotonou, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril 2026 consacrant la victoire de Romuald Wadagni .

Dans sa déclaration finale, le parti affirme « solennellement son appartenance à l’opposition politique, conformément à son statut officiellement enregistré au ministère de l’Intérieur sous le numéro 2022/N°335/MISP/DC/SGM/DPPAE/SA du 26 avril 2022 ». La formation, principale force d’opposition au régime de Patrice Talon depuis dix ans, tranche ainsi clairement avec la posture de ralliement qu’a choisie la FCBE, l’autre grande formation de l’opposition, qui a officiellement renoncé à son statut d’opposition ce même samedi pour rejoindre la mouvance présidentielle de Wadagni.

Néanmoins, la déclaration finale du Conseil national n’est pas un positionnement de rupture frontale. Le parti précise qu’il entend exercer « une opposition républicaine, constructive et vigilante » et soutiendra toute initiative susceptible de contribuer « au progrès économique, social et institutionnel du Bénin ainsi qu’au bien-être des populations ». Sur la question de la trêve politique introduite par l’article 5.1 de la loi constitutionnelle N°2025-20 du 17 décembre 2025, le Conseil national a adopté trois observations majeures issues de son séminaire interne organisé à cet effet. Les activités statutaires des partis politiques demeurent « pleinement autorisées » pendant cette période ; l’expression critique de l’opposition reste « compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles », dès lors qu’elle s’inscrit dans « une démarche responsable, argumentée et assortie de propositions alternatives crédibles » ; enfin, les réformes institutionnelles en cours ouvrent la possibilité d’un mécanisme permanent de concertation politique sous l’égide du Sénat. Le parti invite l’ensemble de ses militants à se conformer à ces orientations « dans un esprit de responsabilité républicaine et de préservation de la stabilité nationale ».

Dialogue ouvert avec le nouveau gouvernement

La déclaration finale marque aussi un équilibre entre vigilance démocratique et pragmatisme politique. Fidèle à sa résolution du 22 mars 2026, le parti réaffirme sa « disponibilité au dialogue politique avec le nouveau gouvernement, dans le respect des principes démocratiques, de l’État de droit et de l’intérêt supérieur du peuple béninois ». Ce repositionnement intervient dans un contexte de profonde recomposition du paysage politique béninois, alors que la FCBE – ancienne formation de l’ex-président Thomas Boni Yayi – a annoncé ce même samedi sa sortie de l’opposition pour intégrer la majorité présidentielle de Wadagni. Les Démocrates, fondés en 2020 et présidés désrmais par Nouréinou Atchadé, restent ainsi la principale – et désormais quasi-unique – force d’opposition organisée au Bénin, à l’approche de la passation de pouvoir prévue le 24 mai 2026.