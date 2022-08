Bénin: la FCBE, persona non grata au sein de l’opposition ?

Le calme apparent qui régnait au sein de l’opposition n’était visiblement que l’arbre qui cachait la forêt. Depuis quelques jours, les langues se sont déliées et on sait désormais à quoi ressemble le rapport entre les partis se réclamant de l’opposition. A la lumière des derniers développements de l’actualité, il apparaît clairement que la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) n’est pas la bienvenue aux côtés des autres formations politiques.

Le poste de chef de file de l’opposition accordé à la FCBE conformément au statut de l’opposition, n’a visiblement pas suffi pour qu’elle s’impose au sein de l’opposition. Paul Hounkpè n’est pas arrivé à fédérer les forces autour de lui. Les rencontres tenues avec les responsables des partis d’opposition se sont révélées, jusque-là, infructueuses.

L’ancien ministre de Boni Yayi et ses acolytes sont accusés de sabotage et de trouble-fête, ayant empêché une première tentative de mise en place d’un cadre de concertation entre opposants. Désormais, la FCBE est isolée et écartée des initiatives de cohésion entre partis de l’opposition. Selon Expérience Tèbè, président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), certains partis n’étaient plus d’accord à voir la FCBE autour de la table de discussions.

Une crise de confiance sans surprise

Le difficile rapport qu’entretient la FCBE de Paul Hounkpè avec les autres formations politiques de l’opposition ne devrait étonner personne. Le processus d’obtention du récépissé d’enregistrement de la FCBE, sa présence au fameux dialogue politique d’octobre 2019 et sa participation aux communales de 2020, avaient déjà posé les jalons de cette méfiance nourrie envers les cauris.

La participation du parti à l’élection présidentielle d’avril 2021 a accentué cette méfiance des opposants qui accusaient déjà Paul Hounkpè et Cie de taupes. La FCBE et son chef ont été toujours ciblés par des critiques acerbes de l’opposition « radicale » qui qualifie leur attitude avec le pouvoir, de « complaisance » et même de « complicité ».

Le chef de file de l’opposition se retrouvent au sein de l’opposition avec d’anciens camarades, dont il s’était séparé pendant la crise qui avait secoué la FCBE originale. Ces anciens camarades ont décidé de rester autour de Boni Yayi, ancien président d’honneur de la FCBE, pour créer le parti « Les Démocrates ». Aujourd’hui, ces deux partis sont dans un duel presque visible dans l’opposition.

Un chef de file de l’opposition contesté

Même s’il remplit les conditions indiquées par la loi portant statut de l’opposition, la désignation de Paul Hounkpè comme chef de file de l’opposition n’avait pas été bien accueillie par ses pairs. Chez « Les Démocrates », cette désignation avait été considérée comme un non-événement.

Selon Eugène Azatassou, membre fondateur du parti « les Démocrates », le président Patrice Talon avait « créé sa propre opposition pour l’accompagner à la présidentielle de 2021 et c’est dans cette même logique que Paul Hounkpè a été désigné ».

Expérience Tèbè, président du MPL, avait, quant à lui, soulevé un problème de légitimité. « Même si Paul Hounkpè bénéficie d’une certaine légalité, nous savons tous que la légitimité n’y est pas. Qu’est-ce qui lui a permis d’être nommé chef de file de l’opposition ? Est-ce que l’opposition a réellement été aux dernières élections ? C’est des réponses que nous connaissons, mais pour nous, il est inutile de nous attarder sur ces questions parce qu’elles ne nous apporteront rien », avait-il déclaré.

L’opposition s’organise sans la FCBE

Face à la machine de la mouvance qui s’active, l’opposition ne croise pas les bras. Les partis s’organisent pour la création d’un creuset formel de discussions pouvant aboutir à une stratégie commune. L’objectif n’est pas d’aller à une fusion, encore moins de retenir une liste unique, mais trouver les moyens pour remporter les législatives du 08 janvier 2023.

Cette initiative, actuellement en cours, se fait sans la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Mais le parti ne compte pas rester dans son coin. Il a également entrepris des échanges avec d’autres partis dans le cadre des prochaines élections.