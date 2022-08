Législatives 2023 au Bénin: isolée par les démocrates et le MPL, la FCBE négocie avec d’autres partis

L’opposition au régime de la rupture ne compte pas aller aux législatives de 2023 en rang dispersé. Elle mène présentement des échanges au sein d’un cadre de concertation. Isolé de ce cadre, le parti FCBE continue néanmoins de négocier avec d’autres forces politiques moins hostiles que les démocrates et le MPL.

Les échanges entamés par l’opposition au sein du Cadre de concertation mis en place par celle-ci ont connu entre temps une suspension. A la reprise des échanges, le parti politique du chef de file de l’opposition a été écarté du cadre de concertation. Depuis les studios de la radio Océan fm le dimanche 21 Août 2022, le président du parti mouvement populaire de libération, Expérience Tébé , pour ne pas le nommer a levé un coin de voile sur les raisons qui ont conduit à éloigner la FCBE de ce cadre de concertation.

En résumé, le président Expérience Tébé a confié que la fcbe a été écartée des échanges parce que cette formation politique a tenté de foirer une première tentative de négociation.

Une accusation rejetée par les responsables du parti cauris qui ont indexé les démocrates comme les responsables de l’échec des premières négociations. Selon le conseiller politique des FCBE, le processus de négociation tendait à sa fin quand les démocrates ont décidé de suspendre leur participation.

A le croire, la FCBE n’a rien tenté pour mettre en échec les discussions qui avaient été entamées au sein du cadre de concertation de l’opposition. Ce sont plutôt les démocrates qui ont fait échoué le processus, a-t-il martelé au micro de la radio Océan fm.

Isolée, la fcbe tient malgré tout à affronter les prochaines élections législatives ensemble avec d’autres forces électorales. Le chef de file de l’opposition continue de prendre langue avec d’autres formations politiques de l’opposition qui selon elle ne sont pas des stratèges de déstabilisation comme les démocrates et le MPL.

La défense de la FCBE face aux accusations portées contre elle…

En dehors du conseiller politique du parti force cauris pour un Bénin émergent, l’ancien ministre Adihou qui, le premier a rejeté l’accusation de Expérience Tébé, Salomon Odjo, un autre responsable du parti de Paul Hounkpè a donné sa part de vérité sur ce qui s’est réellement passé.

Selon lui, la mise en place du Cadre de concertation des partis de l’opposition est une initiative de Paul HOUNKPÈ qui après sa nomination comme chef de file de l’opposition a adressé une invitation à tous les partis se réclamant de l’opposition ou agissant comme tel pour leur parler de la nécessité de fédérer les idées et les stratégies d’action de l’opposition afin de contrer les velléités du pouvoir en place.

Répondant à l’invitation du chef de file de l’opposition, les présidents Expérience TÈBÈ lui-même, Soumanou TOLEBA, Antoine GUEDOU et autres ont été à tour de rôle reçus par Paul HOUNKPÈ à qui ils ont donné leur accord de principe. Le chef de file de l’opposition a décidé d’aller plus loin en contactant M. Valentin Aditi HOUDÉ qui à l’époque était président du Front. Une rencontre avec les responsables du Front a été dès lors décidée. A cette rencontre qui s’est déroulée au domicile du président HOUDÉ à Calavi, il y avait tous les responsables du Front notamment Éric HOUNDÉTÉ, HOUDÉ lui-même, Antoine GUÉDOU et leurs collaborateurs, a rappelé Salomon Odjo.

« Mais subitement, après la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon, Les Démocrates se sont certainement dits qu’ils n’avaient plus besoin du Chef de file de l’opposition. A une réunion du Comité technique dont je suis le rapporteur, ils sont venus annoncés leur retrait de l’initiative« , a précisé Salomon Odjo.

Nous avons compris que quelque chose a commencé par se passer dans l’ombre juste après la rencontre entre Boni Yayi et son successeur, a indiqué le responsable de la FCBE. « Nous en étions là quand ceux qui restent ont souhaité que le cadre ne soit pas présidé par le Chef de file de l’opposition, l’initiateur du projet. Nous n’avons même pas tranché encore la question et déjà vous les entendez. Tirez vous-même les conclusions« , justifie Salomon Odjo.

A le croire, le fait que sa formation politique soit écartée des échanges au sein du cadre de concertation ne l’empêche pas de continuer de discuter avec des forces politiques. Car, va-t-il préciser, le parti FCBE est déterminé à prendre part aux législatives prochaines mais ensemble avec d’autres forces politiques.