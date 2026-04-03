Bénin : le parti Le Libéral se dissocie des menaces attribuées à « Steve Woto »

Le Parti Libéral a publié, le 2 avril 2026, un communiqué pour se distancer de plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dans lesquelles un individu identifié comme « Steve Woto » profère des menaces visant le président Patrice Talon et cite le nom de Richard Boni Ouorou. La direction du parti affirme n’avoir aucun lien avec ces prises de parole.

Dans son message, la formation politique condamne fermement toute menace et toute forme de violence verbale à l’encontre des institutions et de leurs représentants. Les responsables précisent que ni les militants ni le président du parti ne sauraient être associés à ces déclarations jugées irresponsables et contraires aux principes républicains.

Ce rappel intervient alors que Richard Boni Ouorou, fondateur et chef du Parti Libéral, est placé en détention depuis le 15 mai 2025 dans le cadre d’une enquête pour corruption portant sur l’obtention du récépissé de reconnaissance du parti. L’information judiciaire évoque des versements présumés à des agents du ministère de l’Intérieur pour accélérer la procédure administrative; Ouorou a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025 et reste poursuivi pour corruption d’agent public.

Malgré son incarcération, Ouorou reste une voix visible : depuis sa cellule, il a déclaré, le 1er décembre 2025, son soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour le scrutin présidentiel du 12 avril 2026. La direction du Parti Libéral souligne que les propos tenus par « Steve Woto » relèvent uniquement de la responsabilité de leur auteur et ne traduisent ni la position du parti ni celle d’Ouorou.