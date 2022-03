Bénin: le pain à nouveau à 125 FCFA, ce qui justifie le rétropédalage des boulangers

Le pain de grammage 160 vendu à 125 FCFA est de retour sur le marché. Les pains de 200 grammes cédés à 150 FCFA n’auront donc plus droit de cité. Les promoteurs et exploitants de boulangerie avaient justifié cette hausse par la cherté des matières premières dont le blé. Selon Anselme Aguèmon, président de l’Association des promoteurs et exploitants de boulangerie (Apeb), la ministre du commerce a annoncé des mesures pour la baisse du prix de la farine de blé.

