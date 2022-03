Bénin: la baguette de pain passe à 150 FCFA dans plusieurs localités

Les promoteurs et exploitants de boulangeries sont invités au strict respect de cette décision en attendant un nouvel arrêté fixant le prix du pain sur toute l’étendue du territoire national. Il faut signaler qu’avant la note des promoteurs du Littoral, Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau, le prix avait connu une augmentation dans la ville de Parakou.

Désormais, la baguette de pain sera vendue à 135f CFA en gros et à 150f CFA en détail dans les Départements de l’Atlantique, Littoral, Ouéme et du Plateau. Selon la note des promoteurs de boulangeries, ces nouveaux prix sont fixés conformément à l’arrêté 052/MIC/DC/SGM/DGCI/DPCI du 16 septembre 2008.

