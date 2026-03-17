Bénin : le maire d’Abomey Franck Métolé Kpassassi met en place son cabinet

Le maire d’Abomey, Franck Métolé Kpassassi, a officialisé ce lundi 16 mars 2026 la composition de son cabinet. Une équipe appelée à accompagner la mise en œuvre de son programme à la tête de la commune.

À Abomey, le maire Franck Métolé Kpassassi passe à une nouvelle étape de son mandat avec la mise en place de son cabinet. L’annonce de cette équipe rapprochée a été faite ce lundi 16 mars 2026 à travers plusieurs arrêtés municipaux.

Le cabinet ainsi constitué regroupe des profils présentés comme jeunes et expérimentés, en cohérence avec les orientations de l’Union Progressiste le Renouveau, formation politique à laquelle est affilié le maire.

Dans le détail, Hollo Dohato Mélaine Guillaume a été nommé Chef de cabinet. Le poste de chargé du protocole, des relations publiques et de la communication revient à Houessou Mélaine. Gansè Victorien occupe désormais les fonctions de Chargé de mission, tandis que Akohou Sètondé Marius est désigné Secrétaire particulier.

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