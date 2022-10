Bénin: le gouvernement justifie l’interpellation et le limogeage du DG/FNDA

Depuis quelques jours, le Directeur général du Fonds national de Développement agricole (FNDA), Léonard Valère Houssou et certains de ses collaborateurs font l’objet d’une procédure judiciaire. Ce mercredi 12 octobre 2022, le gouvernement a enfoncé le clou en limogeant Léonard Valère Houssou de son poste.

On en sait désormais un peu plus sur les faits reprochés à l’ancien Directeur général du Fonds national de Développement agricole (FNDA), Léonard Valère Houssou. Selon le relevé du Conseil des ministres, il s’agit d’une affaire de mauvaise gouvernance. Les personnes interpellées dans cette affaire sont citées dans des faits de « rançonnement et de perception de commissions ».

Le gouvernement a noté que le rançonnement et la perception de commissions dont seraient auteurs certains responsables du FNDA, ont été orchestrés, « au préjudice de producteurs agricoles bénéficiaires de subventions, ainsi que de prestataires ». L’interpellation du DG/FNDA et ses co-accusés, est intervenue à la suite de dénonciation. Ils ont été écoutés par la Brigade économique et financière (Bef).

Rupture de confiance

Compte tenu de la rupture de confiance qui s’est installée entre les responsables accusés et le Conseil, il a été décidé de relever le Directeur général de ses fonctions. « Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est instruit à l’effet de saisir le Conseil d’administration pour la même mesure à l’encontre des agents impliqués, sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleraient », lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres.