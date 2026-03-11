Benin Web TV
Bénin : le gouvernement annonce la construction du Lycée scientifique de Porto-Novo et de l’ENS de Parakou

Deux nouvelles infrastructures éducatives seront construites à Porto-Novo et à Parakou. La décision a été actée ce mercredi en Conseil des ministres dans le cadre du projet de création de lycées scientifiques et d’Écoles normales supérieures au Bénin.

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2026, le gouvernement béninois a validé la construction du Lycée scientifique de Porto-Novo et de l’École normale supérieure de Parakou.

Cette décision intervient dans la continuité du programme gouvernemental visant à doter le pays de plusieurs établissements spécialisés. En effet, l’exécutif avait déjà approuvé, lors de sa séance du 22 octobre 2025, la construction de cinq lycées scientifiques à Abomey-Calavi, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou, ainsi que d’« une École normale à Abomey-Calavi ».

Le Conseil explique que, pour accélérer l’exécution du projet, il a été décidé de confier « la réalisation du reste des travaux » à une entreprise déjà engagée sur les autres chantiers.

Le compte rendu précise également que « les cabinets à responsabiliser pour le contrôle technique et la direction des ouvrages ont été également identifiés », afin d’assurer le suivi et la qualité des travaux.

