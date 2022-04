Bénin: le gouvernement alerte sur les violents déferlements de vague de l’océan Atlantique

Face à la montée des eaux maritimes au Bénin, le gouvernement invite les populations à la vigilance. Dans un communiqué en date du jeudi 7 avril 2022, le ministère du Cadre de vie et du développement durable a lancé une alerte à l’endroit des riverains du long de la façade maritime.

De violents déferlements de vagues de l’océan Atlantique se font observer depuis quelques semaines au niveau de la façade maritime béninoise. « Ce phénomène est dû à la fréquence élevée des hautes marées qui occasionnent par endroit des dégâts matériels, modifiants les traits de côte », précise le communiqué du ministère.

A titre d’exemple, le ministère évoque dans son communiqué le cas « des segments de Sèyivè à l’Est du champ d’épis de Cotonou et d’Ahloboé à l’Ouest, non loin de la digue immergée ». Ces segments doivent être considérés pour l’heure comme impropres à toutes installations et aménagement. C’est pourquoi les autorités « déconseillent toute initiative d’installation nouvelle sur ces segments qui se retrouvent dans le domaine public maritime de l’État conformément à la loi portant, protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale et celle du code foncier ».

La situation pourrait s’empirer dans les semaines à venir. Les populations riveraines de la façade maritime sont donc invitées à une vigilance accrue.

