Bénin: le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou prend fonction et donne sa feuille de route

​L’administration douanière béninoise amorce un tournant stratégique majeur. Nommé le mercredi 3 juin 2026 en Conseil des ministres par le président Romuald Wadagni, le Colonel des Douanes Raouf Malèhossou Aboudou a officiellement pris ses fonctions ce lundi 8 juin 2026.

La cérémonie de passation de charge s’est déroulée au siège de la Direction générale des Douanes à Cotonou, marquant la fin du mandat d’Adidjatou Hassan Zanouvi, qui dirigeait l’institution depuis novembre 2023.

Haut cadre de l’administration et fils de l’ancien député Yacoubou Malèhossou, le nouveau directeur général est reconnu par ses pairs comme un fin connaisseur des rouages de la mobilisation des recettes et de la modernisation douanière.

​Mesurant pleinement la lourdeur de sa nouvelle charge, le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou a d’emblée précisé que l’heure n’était plus aux longs discours mais aux actions concrètes. Face aux cadres et agents de la corporation, il a rappelé que les défis économiques et sécuritaires se sont accrus, compte tenu des exigences élevées du projet de société du chef de l’État.

Pour y faire face, il conçoit la douane performante comme un instrument indissociable de la souveraineté nationale, de la sécurité, de la mobilisation des ressources publiques et du développement économique. Il s’est engagé à poursuivre les chantiers de modernisation et à ancrer une culture de performance et d’intégrité absolue.

​Afin de traduire ses ambitions en résultats, le nouveau patron des douanes a décliné une feuille de route claire structurée autour de plusieurs axes prioritaires. Le premier grand chantier concerne la réorganisation globale du système douanier, ce qui passera par une révision en profondeur du fonctionnement des services sur le terrain et un renforcement de la collaboration avec les partenaires techniques pour gagner en réactivité.

Le deuxième axe stratégique repose sur la valorisation du capital humain en appliquant rigoureusement le principe de placer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, garantissant ainsi que les compétences de chaque agent soient exploitées de manière optimale.

Enfin, le dernier volet de son plan d’action est axé sur la motivation du personnel à travers la reconnaissance du mérite et de l’engagement. Le directeur général a annoncé l’instauration de primes spéciales pour rémunérer la force de travail, ainsi que l’attribution de distinctions institutionnelles et des propositions d’élévation dans l’Ordre national du Mérite pour les fonctionnaires les plus exemplaires.