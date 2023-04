Bénin: le chanteur First King frappé par un grand malheur

Dans une publication sur sa page Facebook, le chanteur béninois First King a annoncé une triste nouvelle à ses fans ce dimanche 2 avril 2023.

Dimanche noir pour First King ! L’artiste a partagé avec ses fans, le décès de sa mère ce dimanche. « Je suis en deuil les amis. J’ai perdu ma maman », a-t-il lâché. Mais pour surmonter cette bien triste nouvelle, First King pourra compter sur le soutien de ses fans pour lui donner le courage nécessaire. La preuve, en commentaire, les internautes ont multiplié les messages de condoléances et de courage pour lui remonter le moral.

First KING de son vrai nom Josué Amadji est un artiste compositeur et chanteur béninois originaire de Adja tchi (Fandji). Très jeune, il s’est lancé dans le Rap qui lui a permis de faire sa première sortie intitulé « Tu te prends pour qui ?” en 2015 et produite par Dreams Musik.

Sa passion pour la musique n’a pas eu d’impact négatif sur ses études. First King a obtenu son BAC en 2017 et a continué ses études sur le campus d’Abomey- calavi. Et puis, en 2018, il lance son single « Agba nan bio houé gbé ». Ce titre a été le socle d’une renaissance pour l’artiste et un éveil de conscience au profit de la jeunesse.

Actuellement en studio pour la finalisation de son premier album, First King a à son actif une vaste liste de morceaux à succès. Il a récemment annoncé la sortie prochaine d’un featuring avec l’artiste béninois Nikanor. Un extrait de cette collaboration intitulé « Yon nan » fait grands bruit bruits sur les réseaux sociaux.