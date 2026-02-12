Benin Web TV
Bénin : l’ARCEP publie la liste actualisée des codes USSD

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a rendu publique la liste actualisée des codes USSD attribués aux opérateurs et fournisseurs de services agréés au Bénin. L’objectif est d’aider les usagers à mieux s’informer et à utiliser les services mobiles en toute sécurité.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a mis à la disposition du public une nouvelle liste des codes USSD officiellement attribués aux opérateurs et fournisseurs de services agréés au Bénin. Cette initiative vise à renforcer la transparence et à protéger les utilisateurs de téléphones mobiles.

Les codes USSD sont des numéros courts que les usagers composent sur leurs téléphones pour accéder à plusieurs services, notamment les recharges de crédit, les transferts d’argent, les paiements ou encore certaines informations pratiques. Avec la multiplication des services mobiles, l’ARCEP souhaite permettre aux consommateurs d’identifier plus facilement les codes fiables et autorisés.

Ci-dessous, la liste des codes USSD autorisées au Bénin :

