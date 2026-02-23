Bénin : l’ANIP explique pourquoi près de la moitié des demandes de correction sont rejetées

Dans une publication faite ce lundi sur sa page Méta, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a expliqué les raisons du rejet de nombreuses demandes de correction, notamment celles liées à la mise à jour de la profession.

Dans une publication faite ce lundi sur sa page Méta, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a expliqué les raisons du rejet de nombreuses demandes de correction, notamment celles liées à la mise à jour de la profession.

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a apporté des clarifications ce lundi 23 février 2026 au sujet du traitement des demandes de correction enregistrées dans ses services.

Selon l’agence, près d’une demande sur deux est rejetée. La principale raison évoquée est la non-conformité des justificatifs fournis par les usagers, notamment dans les dossiers de mise à jour de la profession.

Publicité

L’ANIP précise que plusieurs demandeurs joignent des documents qui ne correspondent pas aux pièces officiellement exigées. Certains justificatifs sont incomplets, illisibles ou sans lien direct avec la profession déclarée. Pour éviter le rejet, l’agence rappelle les documents à fournir selon le cas :

Carte professionnelle, diplôme ou attestation de fin de formation authentique ;

Registre de commerce pour les commerçants ;

Note de service ou attestation de prise de service pour les agents de la fonction publique ;

Contrat de travail dûment renseigné pour les salariés du secteur privé.

Seuls des documents officiels, valides et vérifiables permettent de valider rapidement une demande.

Pour procéder à la mise à jour de sa profession, l’usager doit se rendre dans un centre habilité avec les pièces justificatives conformes. Les agents procèdent à la vérification avant d’enregistrer la demande.

L’ANIP insiste sur le fait que des justificatifs corrects garantissent un traitement plus rapide du dossier. À l’inverse, toute pièce non réglementaire entraîne un rejet automatique, obligeant le demandeur à reprendre la procédure.