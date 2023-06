Bénin: l’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo inhumé ce lundi

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi et actuel conseiller municipal Liamidi Houenou de Dravo n’est plus. Un an après sa libération de prison, la première autorité communale d’Abomey calavi a rendu l’âme dimanche 4 Juin 2023.

Le premier maire de l’ère de la décentralisation de la commune d’Abomey-Calavi n’est plus. Liamidi Houénou de Dravo, puisque c’est de lui qu’il s’agit est décédé ce dimanche 4 juin 2023. Membre du parti Union Progressiste le Renouveau et actuel conseiller communale de la ville, l’ancien maire sera inhumé ce lundi 5 Juin selon les rites musulmans.

“Liamidi Houénou de Dravo, premier Maire de la décentralisation, membre du conseil communal 4ème mandature et chef d’arrondissement de Ouèdo, n’est plus de ce monde depuis ce jour dimanche 4 juin 2023. Sa personnalité si attachante et joyeuse nous manque déjà. Sa mémoire restera éternelle à travers sa famille et ses amis. Les fins sont tristes, mais pour lui, c’est le début d’une autre vie. Au nom du Conseil communal et en mon nom personnel, je présente à sa famille et à toute la population d’Abomey-Calavi, mes sincères condoléances, tout en souhaitant à son âme le repos éternel. Prions pour le repos de son âme !”, a publié l’actuel maire de la Commune sur sa Page Facebook pour rendre hommage à son prédécesseur.

- Publicité-

Le disparu sera inhumé ce lundi 5 Juin 2023 à son domicile à Ouèdo après une prière corps présent à la Mosquée de Zongo.

Programme des obsèques

LUNDI 05 JUIN 2023

11H45: Rassemblement a la mosquée centrale de Zongo

- Publicité-

12H00: Prière corps présent a la mosquée centrale de Zongo

13H30: Recueillement a la mairie d’Abomey-calavi

14H00 Inhumation au domicile du défunt a Ouèdo