Bénin: l’ACAIB alerte sur une fausse publication d’adoption d’enfants

Des publications diffusées sur les réseaux sociaux proposant illégalement des enfants à l’adoption ont récemment attiré l’attention des autorités béninoises, entraînant la réaction de l’Autorité centrale en matière d’adoption internationale au Bénin.

Des publications diffusées sur les réseaux sociaux proposant illégalement des enfants à l’adoption ont récemment attiré l’attention des autorités béninoises, entraînant la réaction de l’Autorité centrale en matière d’adoption internationale au Bénin.

Dans un communiqué rendu public le vendredi 13 février 2026, l’ACAIB alerte sur la circulation de « fausses offres d’adoption d’enfants » observées sur plusieurs plateformes numériques, notamment TikTok.

Ces publications émaneraient « d’individus ou de structures non autorisés », en dehors de tout cadre légal.

Selon la présidente de l’ACAIB, Evelyne Quenum, ces pratiques relèvent de « tentatives d’escroquerie » et exposent gravement les enfants « à des risques de traite et d’exploitation », en violation des lois nationales ainsi que des conventions internationales ratifiées par le Bénin.

Publicité

Placée sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, l’ACAIB rappelle qu’elle est « la seule institution légalement habilitée à conduire la procédure administrative d’adoption » sur le territoire national.

Elle précise par ailleurs que la phase judiciaire de l’adoption relève « exclusivement des juridictions compétentes », soulignant qu’« aucune adoption ne peut être valablement engagée en dehors du cadre légal établi ».

L’institution indique que « toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la protection des enfants sur toute l’étendue du territoire national et dans l’espace numérique ». Elle assure également que « les services compétents demeurent mobilisés pour identifier et démanteler tout réseau impliqué » dans ces pratiques frauduleuses.

Publicité