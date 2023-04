Bénin: la mère du chanteur First King conduite à sa dernière demeure (vidéo)

- Publicité-

Décédée le dimanche 2 avril 2023, la mère du chanteur béninois First King a été conduite à sa dernière demeure le week-end dernier. Pour l’occasion, First King a pu compter sur le soutien de plusieurs artistes béninois dont le chanteur Nikanor.

Mathilde Amèvo, mère du chanteur béninois First King a été inhumée le samedi 15 avril 2023 environ deux semaines après son décès. Sa mort avait été annoncée par First King sur sa page Facebook début avril 2023. « Je suis en deuil les amis. J’ai perdu ma maman », avait-t-il indiqué en légende d’une image de deuil.

Au lendemain de l’inhumation de sa mère, First King a exprimé sa reconnaissance à ses confrères artistes ainsi que tous ceux qui le soutiennent dans ces moments difficiles. « Je tiens à vous dire, merci pour vos messages, vos appels. Grand merci a la famille, aux amis, aux collègues artistes qui n’arrêtaient pas de m’appeler chaque jour et qui étaient aussi à mes côtés. Vous m’avez vraiment aidé moralement. Merci à vous », a écrit l’artiste.

Ce que vous ignorez sur First King

First King de son vrai nom Josué Amadji est un artiste compositeur et chanteur béninois originaire de Adja tchi (Fandji). Très jeune, il s’est lancé dans le Rap qui lui a permis de faire sa première sortie intitulé « Tu te prends pour qui ?” en 2015 et produite par Dreams Musik.

Sa passion pour la musique n’a pas eu d’impact négatif sur ses études. First King a obtenu son BAC en 2017 et a continué ses études sur le campus d’Abomey- calavi. Et puis, en 2018, il lance son single « Agba nan bio houé gbé ». Ce titre a été le socle d’une renaissance pour l’artiste et un éveil de conscience au profit de la jeunesse.

Actuellement en studio pour la finalisation de son premier album, First King a à son actif une vaste liste de morceaux à succès. Il a récemment annoncé la sortie prochaine d’un featuring avec l’artiste béninois Nikanor. Un extrait de cette collaboration intitulé « Yon nan » fait grands bruit bruits sur les réseaux sociaux.