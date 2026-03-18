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Bénin : la liste des candidats admissibles au recrutement de gardes forestiers conducteurs publiée

La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse a dévoilé une première liste de candidats admissibles au recrutement de gardes forestiers conducteurs. Ces résultats restent provisoires, en attendant les vérifications administratives.

Le · MàJ le
Société
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Bénin : la liste des candidats admissibles au recrutement de gardes forestiers conducteurs publiée
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La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse a publié, ce 17 mars 2026, les résultats partiels du recrutement sur titre de fonctionnaires gardes forestiers spécialistes, option conducteurs de véhicules administratifs, au titre de l’année 2025.

Selon le communiqué signé par le directeur général, Adjakou Akoutan Adjinda, ces résultats restent provisoires et sont soumis à la validation de l’enquête de moralité. Les candidats concernés sont déclarés admissibles par ordre de mérite.

Pour cette première vague, six candidats figurent sur la liste. Il s’agit notamment de Tchéoun Felix Akiole (1er), Ruandel Adélokoun Kpadjoudja (2e) et Gbenassou Rodrigue Kohounme (3e). Abdou Fayçal Abou, Cyrille Ahouga et Finagnon Luc Djidonou complètent ce classement.

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Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs des Eaux, Forêts et Chasse, avec à terme l’intégration de 180 spécialistes rangers et 41 autres profils techniques au sein de l’administration forestière.

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