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Bénin: la journée du vendredi 20 mars déclarée fériée et chomée

Le gouvernement béninois a déclaré la journée du vendredi 20 mars 2026 fériée, chômée et payé sur l’ensemble du territoire national à l’occasion de la célébration de la fête du Ramadan.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Bénin: la journée du vendredi 20 mars déclarée fériée et chomée
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C’est à travers un communiqué officiel que l’information est rendue publique.
La disposition concerne l’ensemble du territoire national et permet aux agents publics, aux travailleurs du secteur privé et aux populations de commémorer cette importante fête musulmane dans des conditions favorables.

La fête du Ramadan marque la fin du mois de jeûne et est l’une des principales célébrations du calendrier islamique. Sa reconnaissance officielle comme jour férié traduit la volonté du gouvernement de prendre en compte les réalités socioculturelles et religieuses des communautés musulmanes vivant au Bénin.

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