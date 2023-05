Bénin: la Fondation Moov Africa offre des tables d’accouchement à l’hôpital de Boko

- Publicité-

La Fondation Moov Africa a offert des tables d’accouchement à la maternité de l’hôpital de zone Saint Jean de Dieu de Boko à N’Dali ce mardi 1er mai 2023. Ce geste de cœur de Moov Africa Bénin entre dans le cadre de la célébration des 10 ans d’existence de sa Fondation.

Après 10 ans au service de la communauté béninoise, la Fondation Moov Africa poursuit ses gestes de solidarité pour l’éducation, la santé, l’autonomisation, l’insertion des personnes handicapées, l’environnement et même le sport. Et pour marquer d’une touche particulière ses 10 ans d’existence, la Fondation Moov Africa a profité de la 18è édition du Tour Cycliste du Bénin pour lancer comme à son habitude une tournée de remise de Don et d’actes de solidarité.

Après Parakou ce lundi pour une remise de don à l’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia, la Fondation Moov Africa était à N’Dali ce mardi matin pour le même exercice. Cette fois, des tables d’accouchement ont été offertes à l’hôpital de zone Saint Jean de Dieu de Boko en présence des responsables à divers niveaux.

- Publicité-

Selon la Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, Aurore Houngbédji, pour ses 10 ans, Moov Africa a préféré rester aux côtés des femmes. « Parce qu’il n’y a pas de développement sans l’épanouissement de ces dames, c’est dans ce cadre que ce matin nous sommes avec vous, nous avons apporter ces tables d’accouchement et nous voudrions vous dire que nous sommes avec vous, toutes les fois et chaque fois que l’occasion se présentera », a-t-elle expliqué.

Un don accueilli à cœur joie par le personnel soignant de l’hôpital. « Nous sommes très ravis de vous accueillir dans notre maison, votre maison d’ailleurs, vous êtes arrivés ce matin avec les bras bien chargés, nous sommes vraiment reconnaissants, que l’éternel vous bénisse et vous assiste davantage », a réagi Dr Morelle Capo Chichi, médecin chef de l’hôpital de Boko à N’Dali.

A l’en croire, la maternité de l’hôpital de zone de Boko est une maternité qui a 22 lits mais qui reçoit en moyenne 43 femmes en hospitalisation par jour. « Ce qui fait que nous avons un taux d’occupation de lit au delà de 175 %. Il n’est pas rare qu’on cherche de lit aux femmes dans les autres services pour pouvoir les héberger. Donc, nos mains sont encore tendues », a-t-elle imploré.

- Publicité-

Dr Jean Agbégbanou, Directeur de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Boko a remercié Moov Africa pour avoir joint l’acte à la parole. « C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir les bras vraiment chargés. Je ne savais pas que ce sera une réalité parce que j’étais là un jour quand mon téléphone a sonné, la personne s’est présentée comme la Fondation Moov Africa et nous demande d’exprimer nos besoins. Très rapidement, nous l’avons fait. La semaine passée, quelqu’un m’appelle pour me dire : nous avons du matériel pour vous », a-t-il raconté.

D’après Dr Jean Agbégbanou, c’est une réalité que la chose promise a été due. « Nous avons beaucoup de problème, nous avons encore les bras tendus pour en recevoir davantage, actuellement, nous avons un projet de construction d’un bloc pour notre maternité parce que le service est très restreint », a-t-il fait remarquer.

Dr Jean Agbégbanou promet utiliser à bon escient ce matériel parce que, dit-il « on est déjà dans le besoin, donc, c’est venu à point nommé et je rendrai fidèlement compte à notre coordonnateur diocésain ».

- Publicité-