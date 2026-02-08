Bénin : Joseph Djogbénou élu président de l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature

À l’issue de la séance inaugurale de ce dimanche 8 février 2026, les députés ont porté le professeur Joseph Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale. L’ancien président de la Cour constitutionnelle succède à Louis Vlavonou et prend les rênes du Parlement pour les sept prochaines années.

La 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale a désormais son président. Les députés ont élu, ce dimanche 8 février 2026, le professeur Joseph Djogbénou pour diriger l’institution parlementaire. Cette élection est intervenue juste après l’installation officielle des nouveaux élus. Seul candidat en lice, le président de l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) a été plébiscité par ses pairs avec 109 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Âgé de 56 ans, Joseph Djogbénou est professeur de droit à l’Université d’Abomey-Calavi et président du parti Union Progressiste le Renouveau. Il a déjà occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celles de ministre de la Justice et de président de la Cour constitutionnelle entre 2018 et 2022. Figure influente de la vie politique béninoise, il a joué un rôle actif dans plusieurs réformes institutionnelles.

Son élection intervient alors que le paysage institutionnel évolue, avec la mise en place du Sénat qui partage désormais le pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale. Le nouveau président du Parlement aura pour mission de conduire les travaux de la 10ᵉ législature et de coordonner les activités législatives dans ce nouveau cadre institutionnel.

En succédant à Louis Vlavonou, Joseph Djogbénou prend la tête de la deuxième plus haute institution du pays. Son mandat s’ouvre dans un contexte politique marqué par des attentes importantes autour du fonctionnement du Parlement et du renforcement du rôle des institutions.