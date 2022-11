Bénin: Jean Claude Fico limogé de son poste de SE de la Mairie de N’dali

Jean Claude Fico n’est plus le Secrétaire Exécutif (SE) de la Mairie de N’dali. Il est limogé de ses fonctions suite à des compléments d’informations à l’enquête de moralité.

La suite de l’enquête de moralité n’a pas été favorable à Jean Claude Fico, alors qu’il officiait déjà au poste de Secrétaire Exécutif de la Mairie de N’dali. Face aux informations obtenues via des témoignages et constats, la Cellule de Suivi et de Contrôle de la Gestion des communes a relevé l’intéressé de son poste vendredi 04 novembre 2022.

Selon les informations recueillies, les capacités techniques et managériales de Jean Claude Fico auraient été fortement remises en cause lors de l’enquête de moralité.

En attendant la désignation d’un autre Secrétaire Exécutif, Maurice Houndonougbo, actuellement Responsable des Affaires Administrative et Financières, va assurer l’intérim et gérer les affaires courantes.