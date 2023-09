Bénin – Incendie meurtrier à Sèmè Kraké : une trentaine de victimes calcinées

- Publicité-

Une trentaine de morts sont enregistrés dans l’incendie dévastateur qui s’est déclenché dans la matinée de ce samedi 23 septembre 2023 à Sèmè Kraké.

Une tragédie s’est abattue sur la commune de Seme Krake ce samedi matin. Un incendie violent a ravagé un entrepôt de produits pétroliers, dit « essence frelatée » ou encore « kpayo », à proximité du marché d’ananas. Selon les dernières informations rapportées par Bip radio, le bilan provisoire de cette catastrophe s’élève à une trentaine de morts, tous victimes de la furie des flammes.

Les détails exacts quant à l’étendue des dégâts restent encore à déterminer, mais il est indiqué qu’ils sont importants et que plusieurs personnes ont été gravement affectées par l’incendie. Actuellement, les sapeurs-pompiers sont sur place pour maîtriser les flammes et tenter de limiter les dommages causés par cet événement tragique.



Les autorités locales et les services de secours restent mobilisés pour apporter leur soutien aux familles des victimes et pour rétablir au plus vite la situation.