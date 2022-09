Bénin: Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou officialisent leur démission du BR

Les députés Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou ont officialisé leur démission du Bloc Républicain (BR) ce mercredi 14 septembre 2022. Après avoir adressé des lettres de démission au Secrétaire Général National (SGN), ils ont également notifié leur départ du Groupe parlementaire « Bloc Républicain ».

En attendant de rejoindre éventuellement le second groupe parlementaire présent au Parlement, Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou sont devenus depuis ce mercredi, des parlementaires non inscrits. En effet, les deux députés ont quitté le groupe parlementaire « Bloc Républicain » auquel ils appartenaient.

Le Bloc Républicain qui était déjà en minorité au sein de l’Assemblée nationale, vient encore d’être fragilisé par ces deux départs. De sources concordantes, Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou sont attendus prochainement dans le parie UP le Renouveau, pour faire chemin avec Jean Michel Abimbola, dont ils sont proches.