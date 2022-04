Bénin – Gestion des mairies: nouveau tirage au sort après le désistement de 05 Secrétaires exécutifs

Après le désistement des Secrétaires exécutifs de Karimama, Aguégués, Zè, Péréré et de Lalo, le comité de supervision de sélection des candidats pour les fonctions techniques et administratives des mairies, a convié les maires à un nouveau tirage. Ce jeudi 07 avril 2022, de nouvelles personnes ont été tirées au sort pour assurer la fonction de Secrétaire exécutif dans les communes concernées.

Les Secrétaire exécutifs de mairies qui se sont désistés, ont été déjà remplacés. Le nouveau tirage au sort a été organisé ce jeudi à Cotonou en présence des maires des communes concernées. Les cinq (05) nouveaux Secrétaires exécutifs sont :

Karimama : Gnavi Anne Bertille

Aguégués : Koudjo Jean de Dieu

Zè : kpakpa Bertin

Péréré : Cobamidé Cyr Renald

Lalo : vognito jean Paul

Selon la loi N°2021-14 portant code de l’administration territorial, le secrétaire exécutif est le responsable de l’administration de la commune. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques communaux dont il veille au bon fonctionnement. « Le secrétariat exécutif de la mairie est organisé et fonctionne conformément à l’organigramme adopté par le conseil de supervision, au règlement intérieur et aux manuels des procédures de la commune », précise la même loi.

Liste complète des 77 secrétaires exécutifs

Cotonou : Nestor Manonwomè

Porto-Novo : Essou Isabelle Aimée

Abomey-Calavi : Olaïtan Carine

Parakou : Elégbédé Hyacinthe

Abomey : Marcel Serge Loukpé

Avrankou : Gafarou Tchonibaré

Dassa-Zoumè : Imorou Cossi Adjitchè

Natitingou : Djamilatou Yérima

Savalou : Dokokpé Séraphin Yokossi

Bohicon : Octavi Sessi Ginette Apithy

Djakotomey : Wenceslas Gbènadé Lokonon

Klouékanmey : Albert N’Tcha N’Dah

N’Dali : Jean-Claude Fico

Adjarra : Farida Boukary

Copargo : Alihossi Reine Yacine Blalogoé

Pobè : Yréne Akakpo

Kétou : Richard Tossou Aho

Aplahoué : Yanick Monwanou

Bantè : Marie Roméo Mèhinto

Bopa : Issa Bio Simé

Djidja : Blaise Akpotrossou

Kouandé : Léilatou Adjikè Assani

Grand-Popo : Cyrillia Houéfa Bérénice Yèbè

Karimama : Gnavi Anne Bertille

Tchaourou : Célestin Hounguè

Boukombé : Jocelyne Homèvo Agbessi

Adjohoun : Sonagnon Jeronime Bokovou

Adja-Ouèrè : Bona Kpemayoua

Ouaké : Boné Estelle Adimi

Ifangni : Chantal Ayisso

Toucountouna : Sidonie Houndonougbo

Toffo : Modoukpè Stéphanie Axelle Assogba

Bassila : Solonon Géneviève Aline Essé

Kérou : Rachidath Dougbè Ousmane

Akpro-Missérété : Laylatou Bio Ouré

Ségbana : Rose Sébastienne Gbassi

Kalalé : Ida Sènassi Tossou

Sèmè-Podji : Patrice Lafia

Houéyogbé : Moutawakilou Abdou Assan

Aguégués : Koudjo Jean de Dieu

Bonou : Yazizou Idrissou

Gogounou : Éric Franck Casimir Mongbo

Matéri : Apollinaire Ahouanvlamè

Ouèssè : Henry David Agassounon

Tanguiéta : Komi Biou

Toviklin : Dossou Marc Dokoui

Zè : kpakpa Bertin

Ouassa-Péhunco : Bani Matchoudo Tchoumi

Péréré : Cobamidé Cyr Renald

Savè : Jésugbé Jean Azanmasso

Sakété : Edmond Djitowou Kodjo

Sinendé : Ehuzu Herman Godjo

Sô-Ava : Simon Tankpinou Dingnigbè

Zagnanado : Francis José Singbo

Lokossa : Odjo Dominique Ogoudélé

Nikki : Armand Lesly Térence Kpassèlokohinto

Agbangnizoun : Mesmin Zannou

Cobly : Marcellin Sèvalou

Comè : Touré Djaloud Boni Tessi

Dogbo : Iliwanou Adam

Glazoué : Rock Mèya

Ouinhi : Abdoulassidou Arouna

Tori-Bossito : Dossou Prosper Yahannon

Za-Kpota : Henry Houénagnon Hountèwadan

Zogbodomey : Honoré Vignigbé

Covè : Antoine Yénoukounmè Kakessou

Athiémé : Kokou Elie Tchatchabloukou

Malanville : Olivier Aloukoutoui

Djougou : Cornélie Vidémè

Dangbo : Avimadjè Franck Mèvo

Bembérèkè : Isabelle Béhanzin

Allada : Christophe Aholou

Aplahoué : Yannick Monwanou

Kandi : Antoinette Aoudi

Banikoara : Wilfried Hounkpon Agboli-Agbo

Ouidah : Afizou Mama Sanni

