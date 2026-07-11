Bénin – France – Niger : Cotonou face à un délicat arbitrage diplomatique

Alors que la médiation ouest-africaine peine encore à produire des résultats concrets, Cotonou et Niamey poursuivent les discussions autour de la réouverture de leur frontière commune. Parmi les conditions évoquées par les autorités nigériennes figure la question de la présence militaire étrangère sur le territoire béninois, un sujet sensible qui s’inscrit désormais au cœur des équilibres diplomatiques du président Romuald Wadagni.

Le 21 juin dernier, une délégation nigérienne de haut niveau a remis aux autorités béninoises deux conditions en vue de la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin, fermée depuis juillet 2023. À Niamey, ces exigences sont présentées comme essentielles à la reprise d’une coopération normale entre les deux pays. La première concerne une demande de clarification sur la présence de forces militaires étrangères près de la frontière, une allusion directe aux interrogations récurrentes du Niger sur une éventuelle présence française au Bénin.

Pour les autorités nigériennes, cette clarification constitue un préalable important à la reprise des échanges économiques et sécuritaires. Au-delà de la dimension strictement opérationnelle, le sujet renvoie aussi à un débat plus large sur le rôle des partenaires militaires occidentaux dans la région, notamment dans le contexte de recomposition sécuritaire en Afrique de l’Ouest.

Cette séquence intervient dans un contexte politique intérieur renouvelé au Bénin. Depuis son accession à la présidence, Romuald Wadagni a multiplié les déplacements dans la sous-région, affichant une volonté de relancer le dialogue avec plusieurs voisins, y compris ceux avec lesquels les relations s’étaient fortement tendues ces dernières années.

Sous Patrice Talon, Cotonou avait entretenu des relations étroites avec Paris, notamment sur les plans économique, culturel et sécuritaire. Avec Romuald Wadagni, la diplomatie béninoise semble chercher un nouvel équilibre, sans rupture officielle avec la France, mais avec une attention plus marquée aux dynamiques régionales africaines.

L’un des premiers signaux de cette orientation a été la tournée engagée par le chef de l’État dans plusieurs pays de l’Alliance des États du Sahel. Au cours de ces échanges, les discussions ont porté non seulement sur les questions sécuritaires, mais aussi sur des projets de coopération économique régionale. Le Togo, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, partenaires importants de Cotonou, ont également figuré dans son agenda diplomatique.

Plus récemment, Romuald Wadagni s’est rendu en Mauritanie afin de renforcer une coopération bilatérale ouverte sur l’espace sahélo-saharien. Cette démarche traduit la volonté du Bénin de consolider ses partenariats africains et de se repositionner dans un environnement régional en pleine mutation.

Le président béninois n’a pas pour autant tourné le dos à l’Europe. Le 24 juin, il s’est rendu à Bruxelles pour rencontrer le président du Conseil européen, António Costa, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les échanges ont porté sur les priorités du partenariat entre le Bénin et l’Union européenne, notamment les infrastructures, la transition énergétique et la gouvernance.

Ce déplacement à Bruxelles n’a toutefois pas été suivi, à ce stade, d’une visite officielle à Paris. L’absence de rencontre annoncée entre Emmanuel Macron et Romuald Wadagni alimente des interprétations dans certains milieux diplomatiques, même si aucune rupture n’a été formellement actée entre les deux capitales.

Sous le précédent quinquennat, les échanges entre les présidents français et béninois étaient réguliers. Le silence actuel entre Paris et Cotonou peut donc être lu comme une phase d’observation, dans un contexte où le Bénin semble vouloir redéfinir ses priorités régionales avant de clarifier certains dossiers avec ses partenaires traditionnels.

La question de la présence militaire française en Afrique de l’Ouest reste, elle, particulièrement sensible. Depuis plusieurs années, plusieurs pays de la région contestent l’efficacité du dispositif militaire français face à la progression des groupes armés dans le Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà engagé une rupture avec Paris sur ce terrain, tandis que d’autres États observent avec prudence l’évolution de la situation.

Dans ce contexte, toute présence militaire française, réelle ou supposée, sur le territoire béninois devient un sujet de préoccupation pour Niamey. Pour les autorités nigériennes, cette question touche directement à la sécurité de leur frontière sud. Pour Cotonou, elle pose un défi diplomatique complexe : préserver ses partenariats internationaux tout en restaurant la confiance avec un voisin stratégique.

L’enjeu est aussi économique. La frontière entre le Bénin et le Niger est essentielle pour le transit des marchandises, notamment via le port de Cotonou. Sa fermeture a affecté les échanges commerciaux et renforcé la pression sur les opérateurs économiques des deux pays. Pour le Bénin, la normalisation avec Niamey représente donc un intérêt majeur.

La ligne de Romuald Wadagni apparaît ainsi davantage pragmatique qu’idéologique. Le chef de l’État cherche à rétablir les passerelles avec les voisins sahéliens tout en évitant une rupture brutale avec les partenaires occidentaux. La clarification demandée par le Niger sur le volet militaire pourrait devenir l’un des points centraux de cette phase de négociation.

Le 1er août prochain, le Bénin célébrera le 66e anniversaire de son indépendance. Cette date pourrait offrir au président béninois l’occasion de préciser sa vision diplomatique, notamment sur la place du pays dans la région et sur ses relations avec les partenaires extérieurs.

Dans certains milieux diplomatiques, l’hypothèse d’une annonce autour de la frontière avec le Niger est évoquée, sans être officiellement confirmée. Une telle évolution serait suivie de près, en particulier si elle devait s’accompagner d’une clarification sur les accords sécuritaires du Bénin avec ses partenaires étrangers.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant un éventuel retrait de forces françaises du territoire béninois ou une révision des accords de défense avec Paris. Mais la séquence actuelle confirme que le Bénin se trouve à un moment important de son repositionnement diplomatique.

Longtemps perçu comme un partenaire stable de la France en Afrique de l’Ouest, le Bénin cherche désormais à consolider son ancrage régional dans un espace traversé par de fortes tensions politiques et sécuritaires. Sous Romuald Wadagni, Cotonou semble vouloir privilégier une diplomatie d’équilibre, attentive à la fois aux exigences de ses voisins africains et à la préservation de ses partenariats stratégiques.

La réouverture de la frontière avec le Niger pourrait constituer une première étape de cette nouvelle séquence. Derrière ce dossier, c’est plus largement la question de l’autonomie diplomatique, de la sécurité régionale et de l’intégration ouest-africaine qui se pose désormais au Bénin.