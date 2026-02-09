Bénin – Explosion dans une galerie d’or à Koussiguou: un mort et plusieurs blessés

À Koussiguou, dans la commune de Natitingou, la recherche d’or a tourné au drame dans la nuit du 5 février 2026.

À Koussiguou, dans la commune de Natitingou, la recherche d’or a tourné au drame dans la nuit du 5 février 2026.

Une explosion survenue dans une galerie d’orpaillage artisanal a provoqué un éboulement, piégeant plusieurs personnes. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état d’un mort et de plusieurs blessés, certains dans un état jugé grave.

En réaction à cet incident, les autorités locales et administratives ont rapidement organisé une réunion de sensibilisation à destination des orpailleurs artisanaux. Il leur a été demandé de libérer immédiatement le site, déjà attribué à une entreprise chinoise pour une exploitation industrielle.

Publicité

Au cours de cette rencontre, un rappel strict des risques liés à l’orpaillage artisanal et du cadre légal de l’exploitation minière a été effectué afin de prévenir tout accident futur.

Pour l’autorité préfectorale, il s’agit de la dernière sensibilisation à l’endroit des orpailleurs artisanaux invités sans délai à libérer les lieux. Ils seront utiles à Glo Djigbé ou sur d’autres leur a t-il notifié.