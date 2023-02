Bénin: en prison, Désiré Vodonou poursuivi dans un nouveau dossier de cybercriminalité

En détention provisoire dans une affaire de casse d’une banque de la place, l’ancien député Désiré Vodonou est cité dans un autre dossier. Il s’agit cette fois-ci d’une affaire de cybercriminalité et blanchiment de capitaux. Certains mis en cause dans ce dossier étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce jeudi 16 février 2023. Désiré Vodonu a été entendu avant le renvoi du dossier.

Déjà en prison, dans les griffes de la Cour de répression des infractions économiques (Criet), Désiré Vodonou doit encore se faire des soucis dans une nouvelle affaire. Selon Libre Express, l’ex-député est poursuivi dans un autre dossier en dehors de l’affaire de casse de banque qui l’a conduit en prison. Le média rapporte que l’homme d’affaire est poursuivi pour des faits « d’escroquerie via internet et blanchiment de capitaux ».

Dans ce nouveau domaine, Désiré Vodonou a des co-accusés dont Wilfried Ayatodé. Ce dernier serait le cerveau dans cette affaire. Déposé en prison et évacué après au CNHU pour des soins, il a pris la clé des champs.

A la barre ce jeudi, Désiré Vodonou a été interrogé sur une discussion Whatsapp qu’il a tenue avec le nommé Wilfried Ayatodé, quelques jours avant l’arrestation de ce dernier. L’ancien député nie toute complicité avec le fugitif dans le cadre d’une affaire louche. Il martèle n’avoir jamais fait une affaire louche avec Wilfried Ayotodé. Par contre, il reconnaît avoir pris contact avec lui pour la vente d’or.

De l’annonce en ligne…

Selon les déclarations de Désiré Vodonou, rapportées par Libre Express, l’annonce sur la vente d’or a été faite sur la plateforme de l’entreprise de Wilfried Ayatodé. Ce dernier disposerait des machines du Terminal de Paiement Electronique (TPE) qui faciliteront les échanges entre Vodonou et ses partenaires brésiliens.

Sur la provenance de l’or mis en vente, Désiré Vodonou fait savoir qu’il est en partenariat avec une entreprise malienne qui se chargera de livrer la marchandise aux brésiliens dès que le paiement est effectué.