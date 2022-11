Bénin: en prison depuis 2017, Laurent Mètongnon sera libéré le 23 novembre prochain

Sauf cataclysme, Laurent Mètongnon recouvrira sa liberté le mercredi 23 novembre prochain 2022, après 5 ans de prison. Il avait été interpellé le 17 novembre et déposé en prison le jeudi 23 novembre 2017, avec six autres personnes, pour « corruption et abus de pouvoir ».

Le syndicaliste Laurent Mètongnon est à quelques jours de la sortie de prison. Condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme, alors qu’il était en cellule depuis le jeudi 23 novembre 2017, l’ancien Président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sera libéré le 23 novembre prochain.

Membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), Laurent Mètongnon et ses co-accusés avaient été cités dans une affaire de corruption et d’abus de fonction à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Ils auraient fait des placements de fonds de la Société dans une banque contre des rétrocommissions. A toutes les étapes de la procédure, le syndicaliste avait nié et rejeté les faits portés contre lui. Ses avocats avaient même soulevé l’absence de preuves, mais tout ceci n’avait pas suffi pour convaincre la justice.

Ses proches, camarades politiques et syndicalistes continuent de dénoncer un acharnement. Selon eux, Laurent Mètongnon est victime de ses prises de positions contre le régime en place.

La Cstb s’active pour lui réserver un accueil chaleureux

A sa sortie de prison, Laurent Mètongnon sera accueilli en héros. C’est ce que prévoit la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) qui s’active déjà. Cette manifestation d’accueil se tiendra le jeudi 24 novembre à la Bourse du travail de Cotonou.

« De façon particulière, en vertu de l’engagement patriotique de Laurent Mètongnon au service des travailleurs, de la jeunesse et du peuple, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) et le Comité de Soutien aux Détenus et Exilés Politiques (CSDEP) invitent les travailleurs de toutes les couches, les jeunes, les femmes, les retraités, toutes personnes de bonne volonté, éprises de justice et de paix, à une mobilisation massive pour un accueil digne de son rang », a indiqué Kassa Mampo dans un communiqué en date du 14 novembre 2022.