Bénin – Drame de Sèmè Kraké : le procureur Abdoubaki Adam-Bogle évoque la cause de l’incendie

Le procureur de Porto-Novo a dévoilé la probable cause de l’incendie survenu dans la matinée de ce samedi 23 septembre 2023 à Sèmè Kraké, faisant près d’une quarantaine de morts et plus de trente blessés graves.

Dans un communiqué rendu public ce samedi soir, Abdoubaki Adam-Bogle, procureur de la ville de Porto-Novo, s’est prononcé sur l’incendie survenu ce jour, samedi 23 septembre 2023 à Sèmè Kraké.

Selon les informations du procureur, l’incendie s’est déclenché aux environs de 9 heures 30 minutes dans le magasin du sieur Zinhouémédé Jean, situé dans la commune de Sèmè-Podji, précisément à Kraké-Plage, au quartier Glogbo 2.

Dans son communiqué consulté par BENIN WEB TV, le procureur Abdoubaki Adam-Bogle soutient que les témoins interrogés ont confié que l’incendie aurait été probablement déclenché lors du déchargement des sacs d’essence communément appelés « Bohoumbo » d’un véhicule de marque Nissan immatriculé AR 1937 RB.

A noter que l’incendie a consumé le magasin et a occasionné, pour un premier bilan, 35 décès, dont un enfant, plus d’une dizaine de blessés graves évacués à l’hôpital, ainsi que d’importants dégâts matériels.

Après avoir exprimé ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie, Abdoubaki Adam-Bogle, procureur de Porto-Novo, a annoncé l’ouverture d’une enquête et l’installation d’une cellule de crise afin de renseigner les parents des victimes.