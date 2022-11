Bénin – Dossier 4 morts au CNHU: 02 agents de l’hôpital condamnés à 2 ans de prison ferme

Les 4 personnes poursuivies dans l’affaire « décès de 4 patients » au Centre national hospitalier universitaire (CNHU), ont été fixées sur leur sort ce mardi 29 novembre 2022.

02 ans de prison ferme et 200 000 francs CFA d’amende pour deux agents du CNHU dans le dossier de décès de patients au service de réanimation. Les deux personnes condamnées sont : le chef division électricité de l’hôpital et l’un de ses collaborateur. En ce qui concerne les deux agents de la société PALUTECH, ils ont été relaxés pour infraction non constituée.

Les 04 prévenus étaient poursuivis pour « homicide involontaire ». A la dernière audience, le ministère public avait requis 24 mois dont 12 mois fermes contre chacun des deux agents du Centre national hospitalier universitaire (CNHU) et relaxe pour les deux agents de PALUTECH.

Lors de l’audition des mis en cause devant le Procureur de la République, leurs avocats avaient signifié qu’il n’y a pas de faute pénale dans ce qui est reproché à leurs clients. Ils ont plutôt évoqué un « dysfonctionnement ».

L’aveu d’un agent du CNHU



Le Directeur de la Société Palutech (fournisseur de l’appareil producteur d’oxygène), a accusé un agent du CNHU de n’avoir pas remis à temps le système en marche. Devant le Tribunal, il a insisté pour dire que ce qui s’est passé n’est pas la faute de son entreprise qui a livré l’appareil.

Interpellé sur les déclarations du Directeur de Palutech, l’agent indexé, a avoué qu’il a oublié de remettre en marche le contact pour réalimenter la zone, lorsque l’énergie électrique a été rétablie. Pour justifier cet oubli, il a évoqué un « excès de travail ». « C’est l’excès de travail. J’étais troublé », a-t-il répondu au juge, qui voulait savoir les motifs de l’oubli.