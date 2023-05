Bénin: don de tables d’accouchement de la Fondation Moov Africa à l’hôpital de Zone de Savè

- Publicité-

Après Parakou, N’dali et Djougou, la Fondation Moov Africa a fait escale à Savè – Ouèssè le mercredi 3 mai 2023 pour un don de matériel au profit de l’hôpital de zone de la commune.

La Fondation Moov Africa a doté la maternité de l’hôpital de Zone de Savè – Ouèssè des tables d’accouchement et accessoires. La remise du don a été faite ce mercredi par la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Arica.

« A la Fondation Moov Africa, c’est toujours avec joie que nous venons sur les sites que nous sélectionnons, notre priorité c’est d’être aux côtés des couches vulnérables et c’est toujours avec joie que nous sommes avec eux. Nous souhaitons que les bénéficiaires en font bon usage pour que nous soyons avec eux toutes les fois », a déclaré Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa Bénin. Pour elle, leur priorité est de contribuer au développement de la mère et de l’enfant.

Clément Dovonou, chef service des affaires administratives et économiques et représentant du Directeur de l’hôpital de Zone de Savè – Ouèssè n’a pas caché ses sentiments de joie. « Nous sommes très contents, au nom de nos populations et au nom du personnel de l’hôpital de zone de Savè, nous disons merci à la fondation Moov Africa », a t-il exprimé.

A l’en croire, l’hôpital de Zone de Savè – Ouèssè a toujours les bras tendus. « Nous promettons une bonne utilisation et les vivre irons aux malades et aux personnes en situation difficile. A la fondation Moov Africa, nous leur souhaitons beaucoup plus de 10 ans dans leur vie, des 10 ans l’infini, que Dieu bénisse tout le personnel de la fondation Moov Africa et que l’esprit des nouveaux nés et des malades qui viennent dans notre hôpital soient avec vous », a-t-il souhaité.

De leurs côtés, le personnel de l’hôpital de Zone de Savè Ouèssè a promis faire bon usage des dons reçus. « Merci pour le geste à notre endroit et à l’endroit de la communauté. Nous vous promettons un bon usage du matériel que vous nous avez offert. Vous ne serez pas déçu du résultat que vous aurez dans quelques mois », a confié Corine Agbutounnou, sage femme de l’hôpital de Zone de Savè – Ouèssè.

