Bénin: don de table d’accouchement et de moustiquaires de la Fondation Moov Africa à l’hôpital de Kétou

- Publicité-

La Fondation Moov Africa Bénin continue sa tournée de don au profit des couches vulnérables lancée pour la célébration de ses 10 ans couplés avec la 18è édition du tour cycliste du Bénin. Une délégation conduite par la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa a fait don de matériel médical à l’hôpital de Zone de Kétou ce vendredi 5 mai 2023.

Une table d’accouchement dernière génération et une cinquantaine de moustiquaires imprégnées : c’est le lot de don offert à l’hôpital de Zone de Kétou par la Fondation Moov Africa ce vendredi. Cette initiative de la Fondation Moov Africa vise à renforcer l’engagement social de la société Moov Africa Bénin.

« Nous sommes à l’hôpital de zone de Kétou avec une table d’accouchement et des moustiquaires imprégnées pour une bonne prise en charge des femmes hospitalisées. Nous espérons comme d’habitude renforcer notre solidarité auprès des couches vulnérables », a expliqué Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa après la remise officielle du don.

- Publicité-

A cœur joie, le personnel de l’hôpital de zone de Kétou s’est fondu en remerciement. Pour la sage-femme Nadège Tidjani, la table et la boîte d’accouchement pourront les aider à mieux traiter les naissances. « Et comme, c’est une bonne table d’accouchement, de la dernière génération, il aura le confort qu’il faut pour les femmes enceintes. Les moustiquaires pourront nous aider, surtout nos femmes en hospitalisation à dormir sous moustiquaires imprégnées et ne pas quitter l’hôpital malade« , a-t-elle soutenu.

Docteur Jean-Pierre Hountondji, gynécologue obstétricien, en service à la maternité et représentant du médecin chef de l’hôpital de zone de Kétou a également remercié la fondation Moov Africa pour « ce geste plein d’amour ».

« Nous voyons ce geste comme une opportunité d’agrandir notre capacité de réception des femmes en travail dans les salles d’accouchement. En plus, c’est du matériel de bonne qualité. Par rapport aux moustiquaires, on pourra encore mieux prendre en charge les femmes dans le cadre de la prise en charge de la prévention du paludisme chez les mères et leurs bébés », a-t-il clarifié.

- Publicité-

Mieux, Docteur Jean-Pierre Hountondji promet que le matériel sera utilisé à bon escient, et par conséquent, ajoute t-il, « toutes les femmes qui vont entrer dans le service de la maternité pourront bénéficier d’une capacité plus élargie des tables d’accouchement et des moustiquaires imprégnés ».

Au nom du médecin chef et du personnel de l’hôpital de Zone de Kétou, Docteur Jean-Pierre Hountondji n’a pas pu s’empêcher de faire quelques doléances à la Fondation Moov Africa. A le croire, le vendredi 5 mai est la journée internationale des Sage-femmes. C’est pourquoi, en leurs noms, il souhaiterait que de pareilles occasions se répètent.

« Qu’on l’élargisse même si possible à d’autres pathologies. Je veux parler du dépistage du cancer du col de l’utérus. On en parle mais c’est quand même fréquent. Comme la prise en charge est vraiment lourde, on aimerait un accompagnent dans ce domaine« , a-t-il insisté.

- Publicité-

Très attentive aux doléances, la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, Aurore Hounbédji a rassuré ses interlocuteurs que Moov Africa les prendra en compte. « Nous avons pris bonne note de toutes vos doléances, nous allons remonter et vous revenir très bientôt », a-t-elle répondu.