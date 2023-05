Bénin: don de table d’accouchement de la Fondation Moov Africa au centre de santé de Sèhouê

- Publicité-

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence et de la 18è édition du Tour Cycliste du Bénin dont elle est partenaire, la Fondation Moov Africa a lancé une tournée de solidarité. Après Parakou, N’dali, Savè, Kétou, Djougou et bien d’autres villes du Bénin, la Fondation Moov Africa a offert des matériels d’accouchement au centre de santé de Sèhouê situé dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè le samedi 6 mai 2023.

La Fondation Moov Africa Bénin poursuit son engagement social au Bénin. Ce samedi, la Fondation a fait un don d’une table d’accouchement et d’un kit d’accouchement au centre de santé de l’arrondissement de Sèhouê samedi 6 mai 2023. Selon Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa Bénin, l’objectif est de « participer à l’épanouissement des couches vulnérables et de renforcer l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant au Bénin ».

Ce beau geste de cœur de la Fondation Moov Africa est perçue comme une « géniale » initiative par Esther Lima, Sage-Femme du centre de santé de Sèhouê. « On a souvent besoin de Matériel. Merci à la Fondation Moov Africa. On a aussi besoin des tables chauffantes, des lits, des appareils tensiomètre électroniques », a-t-elle indiqué. La Sage-Femme Esther Lima soutient que ce don de la Fondation Moov Africa aidera le centre de santé parce que « en utilisant, les matériels, on les stérilise. Donc, s’il y a beaucoup de femmes, on arrive pas à vite stériliser les matériels, conséquence : on ne les prend pas vite en charge. Avoir beaucoup de matériel facilite plus le travail et encourage à mieux faire ».

- Publicité-

En remerciant la Fondation Moov Africa, en présence de la population largement représentée, Docteur Aurel Houngbemè, médecin responsable du centre de santé de Sèhouê reconnait que c’est du matériel moderne, de qualité qui va contribuer à augmenter leur capacité d’accueil des femmes. « Vous savez, si vous avez juste une table pour travailler, si une autre femme arrive en travail, vous ne pouvez pas les prendre en charge simultanément », a-t-il soutenu.

Il a profité de l’occasion pour exprimer les besoins ultimes des femmes surtout de la maternité. « Leur santé est très importante pour le développement d’une communauté. On va demander à la Fondation Moov Africa de nous accompagner pour la construction des douches et des toilettes pour les femmes. C’est notre priorité aujourd’hui », a exprimé Docteur Aurel Houngbemè, médecin responsable du centre de santé de Sèhouê.

Les doléances ont été prises en compte par la Fondation Moov Africa qui promet leur répondre dans les plus brefs délais. « Nous avons pris note des doléances du docteur Aurel et de la sage-femme Esther et nous promettons revenir très bientôt », a rassuré Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa Bénin.