Bénin: don de table d’accouchement de la Fondation Moov Africa à l’hôpital de Zone de Djidja

- Publicité-

La Fondation Moov Africa a fait don d’une table d’accouchement et d’une boîte d’accouchement à l’hôpital de Zone de Djidja-Abomey-Agbangnizoun ce jeudi 4 mai 2023.

Dans le cadre du tour cycliste du Bénin couplé avec la célébration de ses 10 ans d’existence, la Fondation Moov Africa a pensé aux couches vulnérables à travers des actes de solidarité au profit du couple mère- enfant. Une délégation de la Fondation Moov Africa présidée par la secrétaire exécutive, Aurore Houngbédji a offert une table d’accouchement à l’hôpital de zone Djidja-Abomey-Agbangnizoun ce jeudi.

Après la remise officielle des dons, Aurore Houngbédji, Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage « pour que chaque fois et toutes les fois, nous puissions être là ».

- Publicité-

Un don accueilli à cœur joie par tout le personnel de l’hôpital qui se trouve très honoré de le recevoir de la fondation Moov Africa Bénin. « Ca nous fait vraiment plaisir parce que Moov Africa Bénin vient de penser au couple mère-enfant. Quand vous avez une table, c’est pour sauver à la fois la mère et l’enfant », a déclaré Étienne Tohounho, Directeur de l’Hôpital de zone Djidja et Agbangnizoun qui se réjouit que ce geste soit fait pour le compte de leur hôpital.

Félicité Tossou Djaba, Sage femme et surveillante de la maternité de l’hôpital de Zone, a promis garder la table d’accouchement et la boîte d’accouchement dans de bonnes conditions. « Je promets de garder cette table correctement. Même si vous revenez après 10 ans, ce sera en bon état », a-t-elle rassuré.

Septine Dossou, médecin diplômé d’Etat, chef service des urgences de l’hôpital de Zone de Djidja a adressé ses reconnaissances à la Fondation Moov Africa pour avoir porté ce choix sur l’hôpital. Pour lui, ce geste est très noble et surtout orienté vers la couche maternelle.

- Publicité-

Il a profité de l’occasion pour faire quelques doléances à la fondation Moov Africa. « Nous vous promettons d’en faire bon usage et nous voudrions que les fois à venir, vous élargissez votre geste sur d’autres couches notamment la pédiatrie », a-t-il souhaité. Parce que, explique -t-il, « le couple mère-enfant est un couple très important dans la vie ».

« En dehors des tables d’examens et d’accouchement, si vous pouvez penser au bilan prénatal qu’on demande aux femmes enceintes et les nouveaux nés, ça nous fera vraiment plaisir. Nous vous promettons de faire bon usage de cet outil que vous nous avez donné, et nous vous souhaitons bon retour chez vous », a ajouté Septine Dossou, médecin diplômé d’état, chef service des urgences de l’hôpital de Zone de Djidja.

Les doléances et diverses préoccupations ne sont pas rentrées dans des oreilles de sourds et la Fondation Moov Africa rassure avoir pris bonne note. « En ce qui concerne les doléances des responsables, nous promettons de revenir très bientôt », a confié Aurore Houngbédji, Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa.