Bénin: don de la Fondation Moov Africa à l’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia

- Publicité-

La Fondation Moov Africa a offert des vivres et des fournitures scolaires à l’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia à Parakou, ce lundi 1er mai 2023.

Dans le cadre de l’édition 2023 du tour cycliste Bénin, La Fondation Moov Africa Bénin en collaboration avec la Fondation Erevan s’est rendue à l’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia les mains chargées de vivres et de Fournitures scolaires au profit des enfants déshérités.

Selon Lahoissine Alaaz, Directeur commercial et clientèle de Moov Africa Bénin, c’est un immense plaisir pour la Fondation Moov Africa d’apporter une contribution pour couronner un peu les efforts de tout le staff de l’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia qui fait beaucoup pour améliorer les conditions de vie des orphelins.

- Publicité-

« Nous comptons être là chaque fois que l’occasion se présente », a-t-il rassuré. Une promesse réitérée par Aurore Houngbédji, secrétaire Exécutive de la Fondation Moov Africa Bénin. « On sera là toutes les fois et chaque fois que cela s’imposera », a-t-elle insisté avant de remercier Père Adolphe Agani, responsable de l’orphelinat et toute son équipe pour le soutien accordé aux enfants qui seront la relève de demain.

L’orphelinat Notre Dame du refuge de Komiguia exprime sa reconnaissance

Mohamed Idriss Ibrahim, représentant de la Fondation Erevan a clarifié le contexte de ce geste de cœur des Fondations Moov Afica et Erevan. « La fondation Erevan a décidé d’accompagner la fondation Moov Arica pour doter ce centre de quelques vivres qui vont permettre aux enfants de souffler un peu, et de se réjouir de tout ce qui se passe durant cet évènement sportif (le tour cyclisme du Bénin Ndlr). Ce ne sera pas le dernier, nous allons revenir les autres fois en fonction des besoins qui seront exprimés par les uns et les autres », a-t-il expliqué.

Très heureux, le Père Adolphe Agani, responsable de l’orphelinat Notre Dame du refuge a remercié les donateurs pour ce geste de fraternité et de charité. « Donc, les soutiens, les appuis des uns et des autres sont les moyens qui nous permettent de continuer la route. Nous vous disons merci infiniment au nom de l’Etat béninois que vous aidez et que nous aidons aussi en éduquant les enfants abandonnés », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas de moyens en dehors de ce que vous êtes en train de faire maintenant », a-t-il clarifié.

- Publicité-

Réinsertion des enfants déshérités dans la société

De leurs côté, les bénéficiaires n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leur joie. « Nous sommes très heureux pour ce que vous êtes venus nous donner, nous vous disons Merci. Que Dieu vous le rende au centuple », a indiqué K. Sylvain, porte parole des bénéficiaires. A noter que les dons sont constitués de vivres dont des cartons de Couscous, des sacs de riz, de la farine de Blé, des cartons de cahiers, de pots de colle, de vrais dessinateurs, des crayons de couleur pour ne citer que ceux là.

En effet, l’orphelinat Notre Dame du refuge existe depuis 1988. L’idée est partie de la volonté des religieux d’aider les enfants de la rue, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants dits sorciers les enfants qui sont issus des familles pauvres qui ne peuvent même pas aller à l’école. L’objectif de la mise sur pied de cet orphelinat est de protéger les enfants, de les scolariser, de les éduquer afin de les réinsérer véritablement dans la société.