Bénin: don de la fondation Moov Africa à l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu

- Publicité-

Le samedi 6 mai 2023, la Fondation Moov Africa a fait un geste de cœur à l’orphelinat Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu situé à Tokan dans la commune d’Abomey-Calavi.

C’est avec les bras biens chargés de chaussures hauts de gammes, des fournitures scolaires , des vivres, et biens d’autres choses que la fondation Moov Africa Bénin a fait son entrée majestueuse à l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu, le samedi dernier, pour ajouter une plus value à la vie des enfants de cette maison.

Pour Aurore Houngbédji, secrétaire Exécutive de la Fondation Moov Africa, à travers ce geste, la Fondation Moov Africa veillent à l’amélioration des conditions de vie des couches défavorables. « Et comme vous le voyez, les enfants sont très contents. Nous remercions la Directrice qui nous a bien accueilli et tout le personnel qui travaille main dans la main pour le bonheur de ces bouts de chou », a-t-elle déclaré.

- Publicité-

Aurore Houngbédji soutient que s’habiller fait partie des besoins fondamentaux. C’est pourquoi, la Fondation Moov Africa n’a pas hésité à semer de la joie dans le cœur des enfants de l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu. « Mais pas seulement des chaussures mais des fournitures scolaires, des sacs d’écoles, des boites de mathématique, des cahiers, des trousses, de la colle, des crayons de couleurs…. un eu de tout », a-t-elle clarifié.

La directrice de l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu, dame Dégboé Rolande a exprimé son immense joie et celle de ses enfants. « Grâce à vous, nos enfants ont eu une valeur ajoutée à leurs habillements à leurs scolarisations, parce que vous nous avez donné des fournitures scolaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie, le promoteur de cette maison, le révérend Ferdinand Glaglanon que vous n’avez pas vu vous remercie aussi », a-t-elle reconnu.

Par la voix de Debora Danielle, tous les enfants de l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu ont remercié la Fondation Moov Africa pour les avoir combler de joie. « Merci à la Fondation Moov Africa pour les fournitures scolaires. Nous vous sommes reconnaissants et par la grâce de Dieu, nous prions pour vous pour que Dieu vous comble de sa gloire. Que là où vous aviez enlevé pour nous donner, qu’il n’y en manque jamais. Nous promettons d’en prendre soin et nous prions pour que vous revenez encore », a-t-elle prié.

- Publicité-

A noter que c’est sur place que chaque enfant de l’orphelina Cité d’Espoir de l’ONG la Bergerie de Dieu a porté sa chaussure sur les instructions de la Fondation Moov Africa qui tenait à se rassurer que chaque enfant a bien eu sa pointure.

Pour rappel, cet escale de la Fondation Moov Africa marque la fin de sa tournée de solidarité lancée dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence et la 18è édition du tour cycliste du Bénin dont elle est partenaire.