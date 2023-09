Bénin – Disparition de Martin Hounga: poignante réaction de la chanteuse Sadky Goudou

Dans une déclaration empreinte d’émotion, Sadky Goudou, artiste chanteuse béninoise, a exprimé sa profonde douleur face à la disparition du jeune Martin Hounga, d’à peine 18 ans, qui aurait été abattu par la police républicaine selon les déclarations des membres de sa famille.

Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 septembre 2023, le Bénin a été secoué par la nouvelle tragique de la mort de Martin Hounga, un jeune de seulement 18 ans, qui aurait été abattu par un membre de la police républicaine. Cette nouvelle bouleversante a touché la population béninoise des communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi de plein fouet, suscitant des réactions de colère, de tristesse et d’indignation.

Poignante réaction de la chanteuse Sadky Goudou

Parmi les voix qui se sont élevées pour dénoncer cet acte de violence gratuit et appeler à la justice, celle de la chanteuse béninoise Saddy Goudou a particulièrement marqué les esprits. Connue pour son engagement social et sa voix puissante qui porte les messages de changement, Saddy Goudou a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité envers la famille endeuillée.

« J’ai appris qu’il y a un jeune homme de 18 ans abattu froidement par la police. Les forces de l’ordre sont censées nous protéger, assurer notre sécurité, mais si un jeune homme de 18 ans, simplement parce qu’il a été remorqué à double par un conducteur de moto taxi, a été abattu, cela signifie que notre sécurité doit être réexaminée. Mon cœur de femme a été touché car nous avons tous des enfants dans nos foyers. Nous avons tous des frères dans nos maisons. J’adresse mes condoléances à la famille endeuillée et que l’âme du jeune homme repose en paix », a réagi Sadky Goudou dans une vidéo sur son compte TikTok.

Un appel au président Patrice Talon

La chanteuse a également exhorté le Président de la République, Patrice Talon, à se prononcer sur cette affaire et à garantir que justice soit rendue. « J’ai mal, parce que, on ne peut pas tuer comme cela. J’ai appris, comme vous, les informations sur les réseaux sociaux. Si ça s’est vraiment passé comme cela, le président de la République (Patrice Talon, Ndlr) doit se prononcer, les autorités n’ont qu’à réagir », a-t-elle indiqué.

La réaction de Sadky Goudou a été accueillie avec grande admiration et respect par ses fans et par le public béninois dans son ensemble. Dans cette période difficile, les paroles de la chanteuse ont rappelé à tous que l’artiste peut jouer un rôle essentiel dans la société en donnant une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence.

En tant que figure publique engagée, Sadky Goudou continue de sensibiliser le public à travers sa musique et ses prises de position. Elle rappelle l’importance de l’unité, du respect des droits humains et de la quête de justice pour tous les citoyens du Bénin.

Dans l’attente des résultats de l’enquête sur la mort de Martin Hounga, la réaction de la police républicaine toujours plongée dans un silence assourdissant est vivement attendue par la population.

