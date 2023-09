Bénin: dialysé et hospitalisé, l’acteur Ibrahim Padonou appelle désespérément à l’aide

- Publicité-

L’artiste comédien cinéaste Padonou Ibrahim, alias IB, est gravement malade. Hospitalisé dans un centre de dialyse, les artistes béninois avec lesquels il a eu à collaborer, ont lancé un appel à l’aide.

Ibrahim Padonou, un acteur béninois, est très mal en point et a lancé un appel à l’aide. Plus connu sous le nom de scène IB, le comédien est confronté à de graves problèmes de santé et recherche désespérément de l’aide. Dans un message touchant sur sa page Facebook, les collègues et amis de IB, dont Eléphant Mouillé, Pipi Wobaxo Caïman, ont sollicité la générosité du public pour l’aider à surmonter cette épreuve.

Selon les informations inscrites sur sa page Facebook, IB est actuellement hospitalisé dans un centre de dialyse, précisément à la Clinique Les Merveilles. Face à cette situation difficile, Ibrahim Padonou appelle à la solidarité et invite chacun à faire preuve de compassion en contribuant à sa prise en charge médicale. Les dons, même les plus modestes, sont les bienvenus et peuvent faire une réelle différence dans sa lutte pour retrouver la santé.

IB, de son vrai nom Ibrahim Padonou, est un acteur populaire au Bénin, connu pour ses performances remarquables et sa contribution à l’industrie cinématographique locale.

