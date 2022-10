Bénin: Désiré Vodonou soupçonné dans une affaire de casse d’une banque

L’ancien député Désiré Vodonou est dans les mains de la police depuis ce week-end. Il a été interpellé et son domicile perquisitionné à Godomey. Selon les informations rapportées, il est cité dans une affaire de hacking contre une banque. L’opération serait en cours de préparation quand la police a été informée.

On en sait désormais un peu plus sur ce qui est reproché à Désiré Vodonou. Selon les informations rapportées par Frissons radio, l’homme d’affaires a été interpellé par la Brigade économique et financière parce qu’il est soupçonné de participation à une opération de casse contre une banque, dont le plan est piloté par des hackers. L’opération consisterait à s’infiltrer dans le système informatique de la banque ciblée. En dehors de Désiré Vodonou, un autre suspect, hacker sénégalais est également interpellé.

Ce n’est pas la première fois que Désiré Vodonou a des démêlées avec la justice. Ancien pensionnaire de la prison civile de Cotonou, il a été interpellé et emprisonné pendant 3 ans, dans une affaire de trafic d’or où il avait été accusé de « faux et usage de faux ». Il avait recouvré sa liberté en juin 2014, après avoir payé la caution de 300 millions de francs CFA. A l’époque, une collecte de fonds avait même été lancée pour lui permettre de réunir les 300 millions francs CFA.