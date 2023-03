Bénin : dans les coulisses de la réalisation de la chanson « Mahou Si » de Vano Baby

Le rappeur Vano Baby a révélé les coulisses de la sortie de son dernier single intitulé « Mahou si » dans lequel l’artiste est revenu sur la traque contre la cybercriminalité au Bénin.

La réalisation du single « Mahou Si » de Vano Baby n’a duré qu’au plus 24 heures. Selon les confidences de l’artiste, l’inspiration lui est venue des polémiques suscitées par sa réaction sur la traque contre la cybercriminalité.

« J’étais en train d’écouter une prod et je me suis dit qu’il faillait que je fasse un truc parce que tellement, les gens m’appelaient. J’ai un oncle qui m’a appelé pour me dire qu’ils ont envoyé des gens m’arrêter, Je lui ai dit: je ne suis pas au dessus des lois, s’il y a un mandat d’arrestation contre moi, je suis là, je ne suis pas perdu », a révélé Vano Baby.

De l’enregistrement à la réalisation du clip

A l’en croire , les polémiques ont pris une autre tournure avec la réaction du visionnaire et astrologue béninois Rabbi Tan. « Tout le monde m’appelait. Il avait trop de polémique. Après, j’ai vu la vidéo du tonton qui vend du savon. Et là, j’ai dit; il n’y a pas de problème. J’ai appelé mon réalisateur pour l’informer que je vais passer au studio. Je m’y suis rendu finalement vers 5H 30 après une nuit blanche », a confié l’artiste.

Quelque soit le morceau, Vano n’avait pas pour habitude d’écrire ses sons. Il prenait juste la précaution d’enregistrer pour ne pas oublier. « On a commencé l’enregistrement à 7 heure et à 9 heures, c’était déjà prêt. Le lendemain on a tourné le clip », a-t-il dévoilé. Le rappeur soutient qu’à la base, « Mahou si » n’était pas un single mais un freestyle. Mieux, d’après lui, il avait prévu balancer la vidéo uniquement sur Facebook visiblement pour régler ses comptes avec ses détracteurs.