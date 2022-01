Bénin – Coronavirus: que sont devenus l’APIVIRINE et Valentin Agon ?

Alors que le coronavirus était au faîte de sa propagation dans le monde, plusieurs les produits sont sortis de partout pour le soigner. Entre autres, le chercheur béninois Valentin Agon a proposé son anti rétroviral APIVIRINE pour soigner la Covid-19. Depuis, on en a plus entendu parler.

Agon avait assuré à qui voulait l’entendre que le produit sous brevet APIVIRINE, initialement conçu comme anti rétroviral et déjà vendu en Pharmacie, était également efficace pour traiter la maladie liée au Coronavirus. L’homme en a fait une communication presque agressive jusqu’à ce que les autorités béninoises ne le stoppent dans sa lancée.

En effet il lui a été demandé et ainsi qu’aux béninois qui insistaient pour que le gouvernement approuve le traitement, de patienter le temps qu’une commission scientifique expérimente le produit et tire les conclusions quant à son efficacité ou non de guérir la maladie. Cette décision a été prise après une rencontre en avril 2020 entre le chercheur et les autorités béninoises.

La nouvelle qui a rendu les béninois fiers de leurs dirigeants n’aura procuré qu’une joie éphémère. Depuis plusieurs mois, le silence assourdissant du gouvernement sur la question montre que le dossier serait déjà aux oubliettes. Près de deux ans plus tard, plus d’APIVIRINE et plus de Valentin Agon également sur le sujet.

La question qu’il revient en premier de se poser, c’est de savoir ce que les tests et autres essais cliniques pour l’APIVIRINE ont donné. Même si ces derniers n’étaient pas concluant, il était pourtant de bon ton pour les autorités d’en informer les béninois. La question est d’autant plus pertinente avec le silence de Agon, qu’on pourrait croire à un éventuel deal avec le chercheur.