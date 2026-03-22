Bénin : comment les groupes terroristes recrutent et exploitent les jeunes

Au Bénin, la menace terroriste ne se limite plus aux attaques armées. Elle passe aussi par une stratégie de recrutement ciblant les jeunes, souvent vulnérables face aux discours extrémistes et aux promesses d’argent facile.

La lutte contre le terrorisme au Bénin prend une dimension de plus en plus complexe. Au-delà des opérations militaires, les groupes armés développent des stratégies de recrutement qui visent directement les jeunes, en particulier dans les zones fragilisées du nord du pays.

En visite à Cotonou, le chef d’état-major des armées française, le général Fabien Mandon a mis en lumière cette réalité préoccupante. Selon lui, les groupes actifs dans la sous-région ne sont plus limités à des dynamiques locales. « Les groupes qui attaquent le Bénin sont composés de soldats qui viennent de très loin », a-t-il déclaré sur Bip radio.

Ce caractère transnational rend le phénomène plus difficile à contenir. Les combattants circulent, se fondent dans les populations et exploitent les failles sociales pour étendre leur influence. Dans ce contexte, les jeunes deviennent des cibles privilégiées.

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Le chef militaire évoque une stratégie idéologique bien structurée . « Il y a une vraie dynamique d’imposition, d’une vision islamiste radicale dans la région » , a t-il affirmé. Une approche qui séduit ou contraint des jeunes en quête d’identité, de protection ou de reconnaissance.

Mais l’endoctrinement n’est pas le seul levier. Les groupes terroristes s’appuient aussi sur des activités criminelles pour attirer de nouvelles recrues. « Le trafic de pétrole, par exemple, qui permet de s’enrichir facilement, mais qui met des pauvres jeunes dans les mains pas fréquentables », a-t-il expliqué.

Dans certaines zones, ces réseaux offrent des revenus rapides là où les opportunités économiques sont rares. Une situation qui expose davantage les jeunes au risque d’enrôlement, volontaire ou forcé.